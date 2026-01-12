logo
Prva pobjeda Nikole Jokića kao trenera: Šefuje kraj klupe i kada ne igra, svi ga slušaju

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Dejvid Adelman znao je kada da se skloni i prepusti neke odluke Nikoli Jokiću koji je praktično kao trener vodio meč Denvera protiv Milvokija.

Nikola Jokić vodio Denver kao trener Izvor: (AP Photo/David Zalubowski)

Nikola Jokić propustio je još jednu utakmicu za Denver zbog povrede, ali se "potpuno unio" i praktično kao trener vodio svoju ekipu do pobede protiv Milvokija (108:104). Kao nikada do sada vidjeli smo Jokića koji skače na svaku loptu, reaguje na bukvalno svaku akciju i savjetuje svoje saigrače šta bi trebalo da rade.

S obzirom na to da su Nagetsi bili bez Jokića, Mareja, Džonsona, Valančijunasa i Brauna, kao i da Gordon još igra sa ograničenim brojem minuta, onda je jasno kakvo su čudo ostali igrači izveli protiv Milvokija.


Najefikasniji kod Denvera bio je Tim Hardavej Džunior sa 25 poena, potom je Aron Gordon dodao 23 uz šest skokova i četiri asistencije, a Jokićev miljenik - Pejton Votson - imao je 19 poena, osam skokova i šest asistencija. I izuzetno je napredovao u ovom periodu kada su od njega bila veća očekivanja.

Uz to, Zik Nađi je odigrao vjerovatno najbolju utakmicu u karijeri za Denver sa 14 poena, 10 skokova i tri asistencije, dok je dvocifren bio i bek Džejlen Piket sa 13 poena, osam skokova i četiri asistencije. Kod Baksa je praktično igrao samo Adetokunbo i imao je 31 poen, osam skokova i 11 asistencija, što je bilo nedovoljno da se zaustavi tim iz Kolorada koji je ovako došao do skora 26-13.


Od srpskih igrača prethodne noći gledali smo Nikolu Jovića koji je ubacio 13 poena u porazu Majamija protiv Oklahome (124:112), dok je Tristan Vukčević dobio samo četiri minuta u porazu Vašingtona od Finiksa (112:93) i to mu je bilo dovoljno da postigne četiri poena.

