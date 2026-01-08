Čudo Denver Nagetsa bez Nikole Jokića: Našli su novog lidera i dobili kad su ih svi otpisali

Denver Nagetsi su predvođeni Pejtonom Votsonom uspjeli da savladaju Boston Seltikse i da tako upišu drugu uzastopnu pobjedu bez Nikole Jokića u ekipi.

Izvor: Mitchell Leff / Getty images / Profimedia

Nema Nikole Jokića, ali nema ni problema za Denver Nagetse. Povredama desetkovani tim Dejvida Adelmana uspio je da savlada Boston 114:1010 u meču na kome su se vratila dva ključna igrača.

Nakon pobjede nad Filadelfijom u produžetku sada su bez Nikole Jokića u timu savladali Boston Seltikse uz nevjerovatnu partiju Pejtona Votsoma sa 30 poena i 6 skokova. Ali za razliku od prethodne utakmice sada su se vratili Džamal Marej i Eron Gordon.

Oni su se takođe mučili sa povredama, ali sada je to prošlost. Marej je bio fantastičan sa 22 poena, čak 17 asistencija i 8 skokova, dok je Gordon upisao 12 poena i 6 skokova. Što se tiče Bostona ekipa iz Masačusetsa je imala sjajnog Džejlena Brauna sa 33 poena, 7 skokova i 4 asistencije, a svi ostali su bili mnogo lošiji. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Luka Garza upisao je 11 poena i 5 skokova.

How we got it done



P-Wat: 30 PTS (6 3PM) / 6 REB / 1 STL / 2 BLK

Mal: 22 PTS (3 3PM) / 8 REB / 17 AST / 1 STL

THJ: 14 PTS (4 3PM) / 1 STL / 1 BLK

AG: 12 PTS / 6 REB

Zeke: 12 PTS / 2 STL / 2 BLKpic.twitter.com/0WZPGzlZdV — Denver Nuggets (@nuggets)January 8, 2026

Sada je Denver treći na Zapadu sa 25 pobjeda i 12 poraza. Samo je Oklahoma ispred kao i San Antonio. Što se tiče povreda osim Nikole Jokića nema ni njegove rezerve Jonasa Valančijunasa, pa centra igra Zik Nadži, dok je van terena i Kem Džonson.

