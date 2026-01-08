logo
Čudo Denver Nagetsa bez Nikole Jokića: Našli su novog lidera i dobili kad su ih svi otpisali

Čudo Denver Nagetsa bez Nikole Jokića: Našli su novog lidera i dobili kad su ih svi otpisali

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Denver Nagetsi su predvođeni Pejtonom Votsonom uspjeli da savladaju Boston Seltikse i da tako upišu drugu uzastopnu pobjedu bez Nikole Jokića u ekipi.

Druga pobjeda Denvera bez Nikole Jokića Izvor: Mitchell Leff / Getty images / Profimedia

Nema Nikole Jokića, ali nema ni problema za Denver Nagetse. Povredama desetkovani tim Dejvida Adelmana uspio je da savlada Boston 114:1010 u meču na kome su se vratila dva ključna igrača.

Nakon pobjede nad Filadelfijom u produžetku sada su bez Nikole Jokića u timu savladali Boston Seltikse uz nevjerovatnu partiju Pejtona Votsoma sa 30 poena i 6 skokova. Ali za razliku od prethodne utakmice sada su se vratili Džamal Marej i Eron Gordon. 

Oni su se takođe mučili sa povredama, ali sada je to prošlost. Marej je bio fantastičan sa 22 poena, čak 17 asistencija i 8 skokova, dok je Gordon upisao 12 poena i 6 skokova. Što se tiče Bostona ekipa iz Masačusetsa je imala sjajnog Džejlena Brauna sa 33 poena, 7 skokova i 4 asistencije, a svi ostali su bili mnogo lošiji. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Luka Garza upisao je 11 poena i 5 skokova. 

Sada je Denver treći na Zapadu sa 25 pobjeda i 12 poraza. Samo je Oklahoma ispred kao i San Antonio. Što se tiče povreda osim Nikole Jokića nema ni njegove rezerve Jonasa Valančijunasa, pa centra igra Zik Nadži, dok je van terena i Kem Džonson.

Tagovi

Denver Nikola Jokić košarka NBA liga

