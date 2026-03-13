"Teško da to može da se ponovi": Prosinečki realan o evropskim snovima Zvezde i Arnautoviću

Legendarni Robert Prosinečki najbolje dane je proveo na Marakani, ali zna da će se to vrijeme teško vratiti.

Legendarni Robert Prosinečki ne diže ruke od fudbala. Nedavno je sjeo na klupu reprezentacije Kirgistana i vrlo rado se sjeća perioda u Crvenoj zvezdi, gdje je ostavio veliki trag kao igrač i trener.

U nedavnom intervjuu govorio je zašto je prihvatio ponudu da ponovo bude selektor zemlje koja nema fudbalsku tradiciju, ali ima velike ambicije. Nije moglo da prođe bez priče o Zvezdi gde se osvrnuo na najveću zvezdu tima Marka Arnautovića.

"Prije svega, i dalje uživam u radu, a fudbal je moj život. Nakon perioda u Crnoj Gori, dobio sam ponudu iz Kirgistana. Posjetio sam zemlju, pogledao objekte i njihove ideje. Žele da napreduju, žele da urade nešto drugačije. Sljedeće godine smo na Azijskom kupu. To je kao Evropsko prvenstvo. Prihvatio sam ponudu i sada sam selektor Kirgistana", rekao je Prosinečki za "Flashscore" i dodao:

"Ima dosta mladih igrača. To je veoma ponosna reprezentacija. Oni koji su tu su profesionalci. Možda su nam tri ili četiri igrača iz U21 tima zapala za oko. Vidjećemo da li možemo da uradimo više i napredujemo u svakom segmentu."

Sjećanje na 1991. godinu i Bari ne blijedi... Za njega je period proveden na Marakani možda i najbolji u karijeri, iako je nosio dresove slavnog Real Madrida i Barselone.

"Za sve nas koji smo bili tamo budi toliko uspomena. Ekipa sa mnogo kvaliteta, tim iz bivše Jugoslavije, sa igračima sa svih strana. Proveo sam tamo četiri godine i imam sjajne uspomene. Možda je to bio moj najbolji period u fudbalu, a Zvezda je sa nama ostvarila svoj najveći rezultat – osvajanje Lige šampiona je nešto ogromno, zaista veliko."

Realan je kada govori o šansama klubova sa prostora bivše Jugoslavije, da ponove podvig koji je napravila njegova generacija.

"Klub se razvijao. Ali ne toliko finansijski. Jaz u odnosu na engleske ili španske timove je ogroman. Ne mislim da Zvezda ili bilo koji tim iz regiona može da uradi nešto slično. Engleski, španski i njemački klubovi ulažu ogromna sredstva i dovode najbolje igrače. U moje vrijeme su mogla da igraju samo tri stranca. Sada je potpuno drugačije."

Smatra da je dolazak Marka Arnautovića veliki potez Crvene zvezde i kako reprezentativac Austrije još uvijek nije pokazao ono što može.

"Zvezda je prolazila kroz različite faze: dobra vremena devedesetih, pa onda određena nestabilnost. Kada igrate u Ligi šampiona, dolazi novac. Arnautović je definitivno neko poseban, došao je u Zvezdu poslije Intera, igrao je za Austriju i pomogao im da se kvalifikuju za Svjetsko prvenstvo. On mnogo donosi timu. Mislim da još nije pokazao svoje najbolje izdanje, on je sjajan igrač, može da ponudi mnogo više od onoga što je do sada pokazao, ali i ovako mnogo znači Zvezdi i navijačima."

