Ferencvaroš na korak od istorijskog evro-uspjeha!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Ferencvaroš na pragu najvećeg uspjeha u Evropi od sedamdesetih. Notingem Forest izgubio kod kuće protiv Mitjilanda 0:1.

Ferencvaroš blizu četvrtfinala Lige Evrope Izvor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Ferencvaroš je pobedom protiv Brage kod kuće (2:0) napravio ogroman korak ka plasmanu u četvrtfinale Lige Evrope, nekadašnjeg Kupa UEFA, a u toj fazi takmičenja nije bio od početka sedamdesetih. Tačnije, od 1972, kada je preko Željezničara i penala stigao do polufinala protiv Vulverhemptona.

Nadomak ostvarenja sna u prvom meču osmine finala Lige Evrope Mađare su doveli svojim golovima Izrealac Gabi Kaničovski i Francuz Leni Žozef.

Ferencvaroš je 1966. igrao četvrtfinale Kupa šampiona protiv Intera (1:1, 0:4), 1995. postao prvi mađarski učesnik Lige šampiona izbacivši Anderleht u kvalifikacijama, a grupnu fazu igrao je i u jesen 2020.

U Kupu pobjednika kupova Ferencvaroš je preko polufinala protiv Crvene zvezde (2:1, 2:2) stigao do finala 1975. i u njemu izgubio od Dinamo Kijeva 0:3. U Kupu UEFA je preko Željezničara 1972, došao do polufinala protiv Vulverhemptona (2:2, 1:2), a u osmini finala Lige Evrope već je nastupao u sezoni 2022/23 protiv Bajer Leverkuzena i izgubio u oba meča (0:2, 0:2).

I dok su u Budimpešti u transu, u Engleskoj je nastao muk na stadionu Notingem Foresta "Siti Graund" zbog poraza kod kuće od Mitjilanda. Promašivali su domaći šanse protiv Danaca, a onda ih je rezervista Čo Gue-Sung gurnuo nadomak eliminacije iz drugog po snazi evropskog takmičenja. Gol odluke pao je u 80. minutu, a jako loša vijest za domaće je povreda srpskog štopera Nikole Milenkovića, koji je morao da izađe već u 10. minutu.

Ferencvaroš fudbal Liga Evrope

