Tristan Vukčević se hvatao za glavu zbog saigrača: Ovo je najbizarnija scena u NBA sezoni

Nevjerovatno je šta se ove sezone dešava ekipi Vašingtona za koju igra i Tristan Vukčević.

Košarkaši Vašington Vizardsa nedavno su bili dio NBA istorije jer im je Bem Adebajo ubacio čak 83 poena na jednoj utakmici, a sada su u centru pažnje iz potpuno drugih razlika. Među onima o kojima se priča nakon novog poraza Vašingtona je i Tristan Vukčević, jer njegova reakcija nakon pogođene trojke Bilala Kulibalija najbolje oslikava sezonu ovog tima.

Sve je bilo pripremljeno za poraz Vašingtona u meču protiv Orlanda, ali je Bilal Kulibali riješio da bude heroj - iako to niko u njegovom timu nije tražio. Najefikasniji igrač Vašingtona na ovom meču odigrao je posljednju akciju i uputio šut ka košu, a lopta je pogodila tablu prijee nego što je prošla kroz obruč. Ta trojka je Vašingtonu donijeela produžetak, iako oni nisu željeli da ga igraju.

Ekipa Vašingtona ove sezone "tankuje", odnosno pokušava da dobije što bolju poziciju na draftu, pa im u korist ide da gube mečeve, a ne da ih pobjeđuju. Kulibali je ekipi donio produžetak, a Tristan Vukčević je na to reagovao hvatanjem za glavu, svjestan da to nije scenario koji su željeli. Srećom, Orlando ih je savladao u produžetku. Pogledajte trojku Kulibalija:

Coulibaly ACCIDENTALLY hit a game-tying 3 and the Wizards bench was PISSEDpic.twitter.com/9Bo6jL7MqM — BrickCenter (@BrickCenter_)March 13, 2026

Ekipa Vašingtona jedna je od najslabijih u tekućoj sezoni NBA lige. Nakon 65 odigranih mečeva imaju skor 16-49 i zauzimaju pretposljednje mjesto u Istočnoj konferenciji - lošija je samo ekipa Indijane koja ima jednu pobjedu manje, ali i jedan odigran meč više. Na Zapadu je najlošiji Sakramento koji ima skor 16-51.

