Jokić vodio Denver do nestvarnog preokreta u Teksasu!

Košarkaši Denver Nagetsa savladali San Antonio Sparse, a Nikola Jokić ponovo odigrao nestvaran meč.

Izvor: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Košarkaši Denver Nagetsa napravili su jedan od najvećih preokreta u tekućoj sezoni, pošto su na gostovanju u Teksasu savladali San Antonio (136:131) iako su to tokom meča imali i minus od 20 poena! Domaći tim je daleko bolje počeo meč, u prvoj četvrtini stekao dvocifrenu prednost, a u drugom dijelu meča više puta imao 20 poena "viška" na svojoj strani - i nije im bilo dovoljno.

Fantastična igra Denver Nagetsa kroz treću i četvrtu dionicu donijela im je preokret i pobjedu, a za nju je bio najzaslužniji tandem koji već godinama nosi na svojim leđima franšizu iz Kolorada. Džamal Marej i Nikola Jokić su u trećoj dionici postigli po 14 poena, a zatim je Kanađanin u posljednjem kvartalu dodao još 16 poena i odveo Denver na trijumfu.

Pobeda Denvera nad San Antonijem uz impresivnu igru Nikole Jokića. Izvor: Youtube/GAMETIME HIGHLIGHTS

U ekipi Denvera najefiaskniji bio je kanadski bek Džamal Marej koji je susret završio sa 39 postignutih poena, a imao je i sedam asistencija na ovoj utakmici. Nikola Jokić je imao 31 poen, 20 skokova i 12 asistencija, a istakao se i sa tri ukradene lopte, odnosno dvije blokade. Zbog svega toga Jokić je bio najbolji akter meča, iako nije predvodio svoj tim po broju postignutih poena.

Dvocifren učinak imali su još Spenser Džouns (19), Kameron Džonson (15), Kristijan Braun (11) i Džulijan Strouter (10). Poraženu ekipu, kojoj je falio najbolji igrač Viktor Vembanjama, poenterski je predvodio Stefon Kastl sa 30 poena, a pratili su ga Dearon Foks sa 27 i Harison Barns sa 20. Izuzetno dobar meč odigrao je i Devin Vasel koji je ubacio 18 poena, a dvocifreni su bili još Dilan Harepr sa 13 i Karter Brajant sa 10 poena.

Nakon ovog meča koji bi mogao da ima vrlo važan uticaj na tabelu Zapadne konferencije. Oklahoma je ostala ubjedljivi lider, a San Antonio je drugoplasirani. Sparsi su i dalje na bezbjednoj udaljenosti u odnosu na rivale, a nestvarna borba vodiće se do kraja sezone za treće mjesto na Zapadu.

Za tu poziciju konkuriše čak pet timova i to LA Lejkersi, Hjuston, Minesota, Denver i Finiks! Ekipa iz Los Anđelesa ima skor 41-25, iza njih je Hjuston Roketsi sa 40-25, pa Denver Nagetsi sa 41-26, Minesota Timbervulvsi sa 40--26 i na kraju Finiks Sansi sa 39-27.

Rezultati NBA u noći između četvrtka i petka

Detroit - Filadelfija 131:108

Indijana - Finiks 108:123

Orlando - Vašington 136:131 (123:123)

Atlanta - Bruklin 108:97

Majami - Milvoki 112:105

Memfis - Dalas 112:120

San Antonio - Demver 131:136

Oklahoma - Boston 104:102

Los Anđeles Lejkers - Čikago 142:130

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!