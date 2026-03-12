Odrastao u ovoj prikolici i nadmašio Kobija Brajanta: Životna priča Bema Adebaja, strijelca 83 poena na NBA meču

Bem Adebajo ima tešku životnu priču, odrastao je u prikolici i postao košarkaš koji je ubacio 83 poena u NBA utakmici.

Izvor: Profimedia

Krilni košarkaš Majamija Bem Adebajo ispisao je istoriju NBA lige postigavši nevjerovatna 83 poena u utakmici protiv Hjuston Roketsa. Iako nikada nije bio ni prva, ni druga, a često ni treća napadačka opcija u svojim timovima, Amerikanac je našao način da pobije rekord Kobija Brajanta i njegov čuveni nastup protiv Jute sa 81 poenom.

Bem Adebajo ima 28 godina, rođen je u Nju Džersiju, u NBA ligi je od 2017, kada je došao kao visoki 14. "pik" i kao veliki talenat koledža Kentaki. Na tom prestižnom univerzitetu trenirao ga je slavni trener Džon Kalipari. Američki stručnjak poznat po tome što je "izbacio" niz velikih asova (Entoni Dejvis, Džamal Marej, Karl Antoni-Tauns, Džon Vol, Diaron Foks...) sa velikom pažnom je radio sa Adebajom, znajući njegovu životnu priču i teško odrastanje.

Adebajo je rođen u braku oca Nigerijca Džona Adebaja i majke afro-amerikanke Merilin Blaunt, ime mu je Edris Femi "Bem" Adebajo, a nadimak "Bem" dobio je po svom omiljenom crtanom filmu "Flinstonsi". Majka ga je nazvala tako jer bi kao i jedan od likova, "Bem-Bem Rabl" gledao crtani film tako što bi se laktovima naslonio na sto.

Izvor: Megan Briggs / Getty images / Profimedia

Adebajo nije odrastao sa oba roditelja, jer je sa majkom kao sedmogodišnjak otišao u Sjevernu Karolinu. Nije volio svoje prezime ni nigerijsko porijeklo zbog komplikovanog odnosa sa ocem, ali je od 16. počeo da prihvata tamošnju kulturu i da je bolje upoznaje, dok sa ocem ipak nikad nije ostvario blizak odnos. Adebajo senior preminuo je 2017, kada je Bem Adebajo imao 20.

Dok je odrastao sa majkom, Adebajo je prolazio kroz životne teškoće koje nikad nije zaboravio. Štaviše, na društvenim mrežama je svojim pratiocima pokazao prikolicu u kojoj je stanovao sa majkom, na početku svog životnog puta.

"Ovo je bio moj dom"

Izvor: Instagram/Bam1of1

"Stanica Ejker, Čurč Lajn. Moj nesavršeno-savršeni dom! Zelena prikolica koja me je napravila onim što sam. Neprospavane noći, noći u kojima sam spavao sjajno, kroz bol i kroz borbu. Isto tako, i kroz sjajno vrijeme koje smo tu imali. HVALA!", napisao je jednom prilikom Adebajo, pun zahvalnosti za sve pružene i iskorišćene prilike, ali i za promašaje, greške i padove, bez kojih ne bi bio to što jeste.

Adebajo je kroz karijeru zaradio 176,8 miliona dolara, a plata za sezonu 2025/26 iznosi 37,1 milion dolara.