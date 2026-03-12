logo
Jokićev tripl-dabl za tri četvrtine: Srbin sa Denverom ponizio Durenta i "bejbi Jokića"

Jokićev tripl-dabl za tri četvrtine: Srbin sa Denverom ponizio Durenta i "bejbi Jokića"

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Nikola Jokić upisao je novi tripl-dabl i donio Denveru ubjedljivu pobjedu protiv Hjustona sa sve zvijezdama poput Kevina Durenta i Alperena Šenguna.

Tripl dabl Nikole Jokića u pobjedi Denvera protiv Hjustona Izvor: Jamie Schwaberow / Getty images / Profimedia

Kad se Nikoli Jokiću igra košarka i kada je raspoložen, niko mu ništa ne može. Na svojoj koži osjetio je to Hjuston pošto je Denver ostvario jednu od najubjedljivijih pobjeda u sezoni - 129:93. A, Sribn je upisao novi tripl-dabl za tri četvrtine.

Jokić je za 30 minuta na parketu upisao 16 poena (6/10 za dva, 0/2 za tri, 4/5 sa penala), uz 13 asistencija i 12 skokova. Nije previše forsirao šut, razigravao je saigrače, radio sve što je potrebno za pobedu. Nije bilo nikakve potrebe da ulazi u igru uopšte u posljednjem kvartalu. Treba dodati i da je imao 5 ukradenih lopti.

Najbolji u pobjedničkom timu bili su Džamal Marej (30) i Kristijan Braun (19), dok je Kameron Džonson konačno počeo da pogađa (17, 3/5 za tri). U poraženom timu je Durent dao samo 11 poena za 26 minuta, Šengun 10 za 24, a i jedan i drugi izašli su sredinom treće deonice i više se nisu vraćali.

Denver na ivici plej-ofa

Denver je sam sebi zakomplikovao život sa nekim porazima u posljednjih nekoliko utakmica. Nalaze se na ivici plej-ofa. Imaju skor 40-26 trenutno i šesti su na tabeli na Zapadu. Da podsjetimo, prvih šest ide direktno u plej-of, dok ekipe od 7. do 10. mjesta igraju plej-in turnir. Trenutno je Finiks sedmi sa 38-27.

Nagetsi imaju dosta težak raspored, gostuju San Antoniju, pa Lejkersima, a onda dočekuju Filadelfiju, pa gostuju Memfisu...

Denver NBA liga

