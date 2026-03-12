Dončićeva verenica neće dobiti ni dinar od njegovog bogatstva?

Anamarija Goltes neće dobiti ni dinar poslije raskida sa Lukom Dončićem prema navodima medija

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia / Instagram/anamariagoltes

Luka Dončić i Anamarija Goltes su raskinuli. Vjeridba je otkazana, sada komuniciraju isključivo preko advokata. Ali, kako stvari stoje ona neće moći da potražuje dio njegovog bogatstva, već samo alimentaciju. Bar tako tvrde mediji.

"Pošto par, koji se vjerio 2023. godine, nije bio u braku Anamarija nema pravo na dio njegovog velikog bogatstva. Može da potražuje samo alimentaciju čiji iznos će odrediti sud. U međuvremenu je Luka na sudu u Sloveniji zadražio privremenu mjeru kako bi ostvario kontakt sa svojim ćerkama", prenose američki i slovenački mediji.

Pravna bitka vodiće se na dva kontinenta. Jedna će biti u Sloveniji, a druga u Kaliforniji. Izgleda da će sve morati da se riješi isključivo na sudu, a ne mirnim putem. Šta je razlog raskida? Spekuliše se i o Lukinoj preljubi, ali ništa još uvijek nije potvrđeno.

Dončić je potvrdio da je kraj

Kako bi izbjegao nastavak spekulacija i priče o svemu dao je kratku izjavu u kojoj potvrdio da su njih dvoje raskinuli vjeridbu i da se vodi bitka za starateljstvo nad ćerkama Gabrijelom i Olivijom.

"Volim svoje ćerke više od svega i činim sve što mogu da one budu sa mnom u Americi tokom sezone. To nije bilo moguće, pa sam donio tešku odluku da prekinem vjeridbu. Sve što radim, radim zarad sreće mojih ćerki i uvijek ću se boriti da budem sa njima i da im pružim najbolji mogući život", rekao je Dončić.

Koliko je Dončić zaradio u NBA ligi?

Dončić je iz Real Madrida došao u Dalas i u NBA ligu je stigao u sezoni 2018/19. U Mavsima je proveo šest godina, sve do trejda u Los Anđeles Lejkerse. Do sada je u NBA karijeri zaradio 152.668.811 dolara, ne računajući tekuću sezonu.

U ovoj sezoni Dončić će inkasirati još 45.999.660 dolara, u sljedećoj 51.033.600, a u sezoni 2027/28 55.116.288. Za sezonu 2028/29 postoji igračka opcija u njegovom ugovoru u kojoj će dobiti 59.198.976 dolara. Igračka opcija znači da ima opciju da sam izađe iz ugovora.