Novak otkrio da ima novi zdravstveni problem: Sve se dogodilo kao u finalu Australije

Srpski teniser Novak Đoković poslije problema sa zglobom, laktom i zadnjom ložom, otkrio da ima novi zdravstveni problem koji ga muči na turnirima.

Izvor: YouTube/BNP Paribas Open/Printscreen

Srpski teniser Novak Đoković ispao je sa Indijan Velsa pošto je u toku noći doživeo "tesan" poraz od Džeka Drejpera, aktuelnog šampiona ovog turnira. Njih dvojica su se više od dva i po sata borila za mesto u četvrtfinalu i bukvalno je na kraju odlučila jedna lopta, odnosno Drejper je slavio 6:4, 4:6, 6:7.

To je kraj puta za Đokovića na Indijan Velsu, gdje je prethodno ispao i u drugoj rundi dubla u tandemu sa Cicipasom, a ono što je primjetno je da se cijeli turnir mučio sa zdravljem. I delovalo je da ga muči ista stvar kao iz finala Australijan opena.

"Stomak mi pravi problem sa disanjem. Malo imam problema sa stomakom. Ne bih o tome da pričam...", rekao je Đoković kratko na srpskom jeziku poslije poraza u Kaliforniji, ne želeći da to bude u fokusu umjesto velika pobjeda Džeka Drejpera, kome je u više navrata čestitao.



"Ostaje žal zbog ovakvog poraza. Jedan poen, par udaraca je odlučilo pobjednika. Nisam znao da sam osvojio ukupno poen više od njega. Ostaje razočaranje, dao sam sve od sebe, vratio se u meč kada je servirao za pobjedu. Publika je bila sjajna, odlična atmosfera, najbolji meč turnira. Čestitam mu, ostao je smiren do kraja. Šteta stvarno. Sad kada premotam film, uvijek je čovjek mudriji poslije borbe. Imao sam puno pobjeda i poraza ovakvih u karijeri. Idemo dalje", naglasio je Đoković.

Za sada nema potvrde da li će Đoković igrati masters u Majamiju koji sledi odmah poslije Indijan Velsa ili će se možda štedjeti za sezonu šljake, koja mu doduše najslabije ide od svih podloga od onog zlata na Olimpijskim igrama 2024.

Što se tiče Drejpera, ovo je prvi put poslije devet mjeseci da je dobio tri meča na istom turniru, a sledi duel sa Medvedevim.