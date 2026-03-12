"Divim se Đokoviću još od malih nogu": Britanac stao pred kamere i objasnio cijelom svijetu ko je Novak

Džek Drejper pobijedio je Novaka Đokovića, a onda je pred kamerama pričao o njemu u superlativima.

Džek Drejper pobijedio je Novaka Đokovića u Indijan Velsu. Poslije nevjerovatne drame i preokreta je slavio (4:6, 6:4, 7:6), pa je poslije toga pred kamerama u superlativima.

"Nevjerovatan je osjećaj, posljednjih nekoliko sedmica bilo je baš emotivno za mene, zahvalan sam zbog toga. Novak je za mene najveći svih vremena, divio sam mu se još kada sam bio dijete. Poslije ove pobjede sam baš ponosan na sebe. Nemam prave riječi", rekao je Drejper u izjavi na terenu.

U trećem setu je Drejper vodio sa 5:3, pa je na 5:4 servirao za pobjedu, Novak je napravio brejk, meč je otišao u taj-brejk i tamo je viđena nova drama.

"Igram dovoljno dugo na turu. Igrao sam protiv najboljih igrača, nije lako dobiti igrače iz najboljih 10. Bio je to težak momenat za mene, servirao sam za meč. Uspio sam nekako da se vratim, nemam pravo objašnjenje. Pobjeda mi mnogo znači, podiže mi samopouzdanje. Ne igram još uvijek onako kako želim da igram. Nedostaje mi odlučnost, nadam se da će od sada da se nastavi uzlaznom putanjom", završio je Drejper.