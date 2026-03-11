Luka Dončić nakon što je vjerenica pozvala policiju u porodilište: "Napraviće mi pakao od života"

Zanimljivo je vidjeti iz današnje perspektive izjavu Luke Dončića nakon što je postao otac, a vjerenica pozvala policiju. Taj detalj nismo znali u tom trenutku i sada njegove riječi dobijaju drugačiju pespektivu u odnosu na prije tri mjeseca.

Izvor: Chaz NBA/Youtube/Printscreen

Luka Dončić zvanično je raskinuo vjeridbu sa Anamarijom Goltes sa kojom ima dvoje djece. Njih dvoje su u lošim odnosima već mjesecima, a sve je "puklo" nakon što rođenja druge kćerke Olivije, početkom decembra prošle godine. Tada je Luka Dončić došao u porodilište u Kranju i želio je da u SAD povede sa sobom stariju kćerku Gabrijelu (dvije i po godine), poslije čega je njegova vjerenica burno reagovala i pozvala policiju.

Sve je riješeno bez veće galame i Luka Dončić se istog dana već vratio u Sjedinjenje Američke Države gdje igra za L.A. Lejkerse. Nije odmarao već je odmah postigao 31 poen u pobjedi nad Filadelfijom (112:108) i dao je vrlo zanimljivu izjavu, posebno iz današnje perspektive kada znamo šta se dogodilo s njim i vjerenicom.

"Ne znam šta da vam kažem, bilo je puno toga, bio sam tamo za njeno rođenje i to mi sve znači. To je bio relorkoster", rekao je Dončić koji nije mogao da se ni sjeti kog dana je otputovao iz Los Anđelesa u Sloveniju: "Lijepo je bilo, vidio sam kćerku, vidio sam novorođenče, teško mi je bilo da odem od njih, ali ovo je posao i nadam se da se vidimo uskoro".

"Biću im tjelohranitelj"

Luka Dončić izjava kada je postao otac, a verenica pozvala policiju. Izvor: YouTube/@ChazNBA

"Najbolja stvar na svijetu je biti otac. Dvije devojčice, uh napraviće mi pakao od života. Biću sigurno tjelohranitelj kad odem u penziju. To je najbolja stvar na svijetu, blagosloven sam zbog toga", dodao je Dončić i kazao da je nekoliko dana bilo burno za njega početkom decembra kada je dane provodio u avionu.

"Uvijek je to ekstra motivacija, htio sam da igram za njih, hoću da kada porastu vide šta im je otac radio kao košarkaš. Hoću da budem tu za njih, važno je i jedno i drugo. Dvije devojčice? Kažem vam, biću obezbjeđenje kada se penzionišem".

Ko je Anamarija Goltes?

Slovenački par se poznaje još od kada su bili djeca, da bi 2016. godine uplovili u ljubavnu priču. Kratko su i raskinuli, ali su se potom vjerili 2023. godine na Bledu i kasnije dobili Gabrijelu. U međuvremenu je na svijet došla i Olivija krajem 2025. godine, da bi odnosi između njih zahladnili.

Prelijepa plavuša je manekenka, influenserka i preduzetnica. Rođena 30. aprila 1998. u Zagorju ob Savi i odrastala je u porodici u kojoj joj je majka diplomirani pravnik, dok je otac diplomirao na Univerzitetu u Ljubljani, a ima i mlađu sestru Piju. Anamarija je krenula stopama roditelja i na Univerzitetu u Ljubljani upisala je Ekonomski fakultet, a i po preseljenju u Sjedinjene Američke Države nije željela da odustane od obrazovanja, pa je i tokom boravka na drugom kontinentu revnosno vršila svoje studentske obaveze.

Vidi opis Luka Dončić nakon što je vjerenica pozvala policiju u porodilište: "Napraviće mi pakao od života" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/anamariagoltes/printscreen Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Instagram/anamariagoltes Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Instagram/anamariagoltes/printscreen Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Instagram/anamariagoltes/printscreen Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Instagram/anamariagoltes/printscreen Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Instagram/anamariagoltes/printscreen Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Instagram/anamariagoltes/printscreen Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Instagram/anamariagoltes/printscreen Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Instagram/anamariagoltes/printscreen Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Instagram/anamariagoltes/printscreen Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Instagram/anamariagoltes/printscreen Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Instagram/anamariagoltes/printscreen Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Instagram/anamariagoltes/printscreen Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Instagram/anamariagoltes/printscreen Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Instagram/anamariagoltes/printscreen Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Instagram/anamariagoltes/printscreen Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Instagram/anamariagoltes/printscreen Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Instagram/anamariagoltes Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Instagram/anamariagoltes Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Instagram/anamariagoltes Br. slika: 20 20 / 20

Prije nego što se opredijelila za manekenstvo, Anamarija se bavila plesom, ali je 2017. dobila priliku da bude ambasador brenda "Lisca", što joj je omogućilo prve profesionalne korake na modnoj pisti.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:31 Srbi pevaju Luka Dončić jedan je od nas Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)