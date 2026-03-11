logo
Vlado Narančić odbranio titulu na 18. rođendanu Gambita, Viktoru Paniću bronza i put na Svjetsko prvenstvo

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Šahovski klub Gambit iz Banjaluke obilježio je 18 godina postojanja i rada organizacijom prvenstva registrovanih članova za 2026. godinu, koje je okupilo čak 69 takmičara, dok je još petnaestak članova bilo opravdano odsutno.

Šah Gambit 18. rođendan, najbolji Vlado Narančić Izvor: Gambit Banjaluka/promo

Turnir je održan u Kući Milanovića u centru Banjaluke, gdje su šahisti imali priliku da odmjere snage u izuzetnom ambijentu i uživaju u borbama na 64 polja.

Šampionsku titulu odbranio je FIDE majstor Vlado Narančić koji je turnir završio bez poraza sa osam osvojenih poena. Isti broj bodova sakupio je i velemajstor Miša Pap, ali je zbog slabijih dodatnih kriterijuma morao da se zadovolji drugim mjestom. Treće mjesto i bronzanu medalju osvojio je talentovani kadet Viktor Panić sa 7,5 poena, koji je ujedno bio i najuspješniji takmičar do 18 godina.

Zahvaljujući tom rezultatu Panić je osvojio i specijalnu nagradu - plaćene troškove učešća na FIDE prvenstvu svijeta za mlade, koje će biti održano u Vrnjačkoj Banji od 15. do 20. aprila 2026. godine.

U ukupnom poretku iza trojice prvoplasiranih plasirali su se Nemanja Šipka i Radoslav Ćetojević sa po sedam poena, dok je šesto mjesto zauzeo FIDE majstor Dejan Omorjan sa 6,5 bodova. Među deset najboljih našli su se još Dušan Marković, Vladislav Pejić i Vladan Pejić sa po šest osvojenih poena.

Pored nagrada za najuspješnije u ukupnom plasmanu, dodijeljene su i medalje za najbolje u mlađim kategorijama. Među takmičarima do 20 godina najbolji je bio Viktor Panić, ispred Dobrice Šukala i Alekse Jovišića. U konkurenciji do 14 godina slavio je Nikša Bulatović, dok su drugo i treće mjesto osvojili Danilo Račić i Aleksej Banjac. Najuspješniji do 10 godina bio je Đorđe Cvijetić, ispred Aleksandra Mihajlovića i Dušana Stojanovića.

Obilježavanje punoljetstva kluba trajalo je nekoliko dana i obuhvatilo je čak četiri manifestacije - simultanku sa velemajstorom Mišom Papom, sedmodnevni šahovski kamp, prvenstvo kluba i jubilarni deseti večernji brzopotezni turnir "Gambit blic 2026".

Direktor takmičenja bio je predsjednik kluba Nemanja Šipka, dok je funkciju glavnog sudije obavljao Aleksandar Gajić. Šahovsku opremu za turnir obezbijedio je ŠK „Gambit“ u saradnji sa partnerima.

(MONDO)

