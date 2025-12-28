Magnus Karlsen ponovo nezaustavljiv: Napravio scenu, privukao pažnju, pa postao šampion

Norveški šahista Magnus Karlsen postao je šampion svijeta u brzom šahu.

Izvor: Noushad Thekkayil/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

U Dohi je od 26. decembra počelo Svjetsko prvenstvo u brzom šahu. U disciplini sa tempom od 15 minuta titulu šampiona osvojio je Magnus Karlsen (35), najbolji šahista današnjice i prema mišljenju mnogih poznavalaca ovog sporta - jedan od najvećih igrača svih vremena.

Turnir je kasnio, a krivac je bio, upravo, šampion. Karlsen voli da privlači pažnju odlukama, reakcijama, ponašanjem, pa je tako bilo i ovog puta. Kasnio je na ceremoniju otvaranja, a dan kasnije došlo je i do incidenta sa kamermanom nakon njegovog poraza od Vladislava Artemijeva. Rus je tri dana držao vodeću poziciju, ali je u nedjelju ostvario četiri remija i izgubio prvo mjesto na tabeli.

Karlsen je iskoristio priliku i pokazao da takav poklon šampion neće propustiti. U prvom kolu, kao bijeli, savladao je srpskog predstavnika Alekseja Saranu, dok je u 11. rundi nadigrao dugogodišnjeg rivala Hansa Nimana. Pobijedio je i Jagiza Kana Erdogmuša, dok je u posljednjem kolu dana remizirao sa Anišom Girijem. Preostao je još jedan meč, ali zbog Artemijevih četiri remija u nedjelju, prednost Karlsena postala je nedostižna.

Ovim trijumfom Magnus je po šesti put u karijeri osvojio titulu svjetskog šampiona u brzom šahu. Posebno treba istaći Erdogmuša, 14-godišnjeg turskog šahistu koji je tokom sva tri dana bio među tri najbolja igrača turnira i ozbiljno namučio Karlsena u nedjelju.

Bonus video:

Pogledajte 55:04 Priča za medalju: Andrea Lekić Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)