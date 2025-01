Zbog svjetske titule neće da obuče odijelo, ali za Viktoriju mora: Najbolji na svijetu "poklekao" pred njom!

Magnus Karlsen neće da obuče odijelo za takmičenje za trofej, ali za svadbu mora!

Izvor: Amanda Pedersen Giske / NTB Scanpix / Profimedia

Oženio se najbolji na svijetu! Veoma uspješni i ništa manje kontroverzni šahista Magnus Karlsen objavio je slike sa svadbe sa Elom Viktorijom sa kojom je već dugo u vezi. Ovaj 34-godišnjak već godinama dominira, bio je svjetski šampion od 2013. do 2023. a i dalje e prvi na rang listi iako je nedavno izbačen sa Svjetskog prvenstva.

Sa Elom Viktorijom Maloun je u vezi od februara 2024. godine, a poslije godinu dana su riješili da stupe u brak. Ceremonija vjenčanja sa odabranim i malim brojem gostiju održana je u Oslu 4. januara,

Zašto je eliminisan?

"On je danas prekršio dres kod pravilo tako što je obukao farmerke, koje su izričito zabranjene po pravilima koja odavno važe. Glavni arbitar je obavijestio gospodina Karlsena da je prekršio pravilo, izrekao mu kaznu od 200 američkih dolara i zahtijevao je da se presvuče. Nažalost, on je odbio i kao rezultat, nije dobio par za devetu rundu. Ta odluka je donesena nepristrasno i važi za sve učesnike", saopšteno je iz Svjetske šahovske federacije kada je Karlsen izbačen sa Svjetskog prvenstva u brzopoteznom šahu.

Što se tiče Norvežanina, koji je već znao da se buni protiv postojećih pravila, istakao je da neće da poklekne. Jednostavno smatra da su neka pravila neodgovarajuća i nepotrebna i ne želi da ih poštuje.

"Prilično sam umoran od svjetske federacije i neću više ovo da trpim. Neću da imam bilo šta sa njima. Žao mi je zbog svih kod kuće, možda je ovo moj glupi princip, ali ne mislim da je sve ovo zabavno. Rekao sam da neću da sada gubim vrijeme na presvlačenje i da mogu da se presvučem za sutrašnji dan, kao i da je to u redu. Ali nisu htjeli da pristanu na komromis. Došli smo do tačke u kojoj su me veoma uznemirili i nisam htio da pristanem na bilo šta. Tako to ide", rekao je Karlsen.

