Najbolji svih vremena diskvalifikovan sa Svjetskog prvenstva: Šokiraće vas bizaran razlog za suspenziju

Iako je trebalo da bude prvi favorit za titulu, Magnus Karlsen neće moći da je osvoji.

Izvor: Profimedia

Jedan od anjboljih šahista svih vremena, po mišljenju mnogih i ubjedljivo najbolji, diskvalifikovan je sa Svjetskog prvenstva. Magnus Karlsen (34) je odbio da se presvuče i zbog toga završio nastup na Svjetskom prvenstvu - problem su bile njegove farmerke koje su kršile kodeks FIDE.

Legendarni šahista neće moći da brani titulu u rapid i blic šahu jer je na meč sedme runde u rapid šahu stigao u farmerkama, a organizatori nisu uspjeli da ga ubede ni nakon opomene i kazne u visini od 200 dolara. Karlsen je diskvalifikovan sa takmičenja u rapid šahu, a odmah je suspenzija prenesena i na dinamičniju verziju, pa Magnus neće moći da brani titulu ni u blic verziji šaha.

Magnus Karlsen je branio titule na oba takmičenja, ali djeluje da mu nije previše krivo. Nakon diskvalifikacije je istakao da ne žali mnogo zbog ovakve odluke organizatora i da će sada otputovati negdje gdje je ljepše vrijeme. Branilac obje titule je pet puta bio šampion u rapid šahu i sedam puta u blic šahu. Petostruki je prvak svijeta u klasičnom šahu, zbog čega ga i smatraju najvećim svih vremena - iako je od "obične" verzije šaha odustao još prije nekoliko godina jer nije imao dovoljno motiva da se takmiči.

Norvežanin je i ranije pravio slične ispade, a pored toga što je genijalan kada god se nađe ispred šahovske table utisak je i da je veoma kontroverzan. Šah bi to mogao da iskoristi kako bi stekao veću popularnost u medijima, ali sa Magnusom postoje problemi - on jednostavno nestane kad se situacija ne razvija kako on želi.