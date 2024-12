Drama sezone u ABA ligi, Zvezda i Partizan pali sa vrha: Budućnost se u Železniku vratila iz mrtvih i pobijedila!

Budućnost pobijedila u meču u Železniku uz spektakularni preokret u završnici.

Budućnost je pobijedila FMP u Železniku 91:88 u najdramatičnijoj završnici ABA lige ove sezone. Iako je domaći tim u potpuno "renoviranom" sastavu bio nadomak ogromne pobjede i imao prednost "plus 10" (86:76) na dva minuta do kraja, doživio je veliki pad u momentima odluke.

Uporni Flečer Megi (18 poena) trojkom je čuvao nadu Podgoričanima kada im je bilo najteže, a onda je u posljednjem minutu vezao pet poena, da potpuno "otvori" utakmicu i povede favorita ka trijumfu. Serijom 14:1 u posljednja dva minuta, Budućnost je povela 90:87, a FMP je propustio šansu da izjednači dvije sekunde pre kraja, jer bivši igrač Podgoričana Petar Popović nije iskoristio sva tri slobodna bacanja.

Budućnost je nastavila seriju pobjeda, ostarivši osmu u poslednjih devet kola, uključujući i trijumf protiv Partizana u Beogradu.

FMP je predvodio inspirisani novajlija Džošua Skot (21 poen), Amerikanac koji je tek stigao u Železnik iz Podgorice i ABA 2 lige, a onda je u završnici postao tragičar, jer je u posljednjem minutu faulirao Mekinlija Rajta pri šutu za tri poena. Iz te situacije, 23 sekunde prije kraja Budućnost je izjednačila.

U teškoj situaciji, dok se prednost FMP-a topila, njegovi igrači gubili su rješenja u završnici. Petar Popović na "plus 3" na pola minuta do kraja nije pogodio poslije prodora, Ranko Simović potom je faulirao Kenana Kamenjaša u napadu i tada se dogodio momenat odluke - pogodak Mekinlija Rajta uz faul Nikole Šaranovića na pet sekundi do kraja, za 87:90 na semaforu. Budućnost je tako napravila seriju 14:1 u posljednja dva minuta.

U preostalom vremenu FMP je krenuo po izjednačenje, Petar Popović iznudio je faul pri šutu za tri poena sa velike distance, ali kada nije iskoristio prvo slobodno bacanje, postalo je jasno da će ipak Budućnost pobijediti i zadržati korak za vodećim timovima. U ovom trenutku, Podgoričani jedini imaju skor 12-2, a Zvezda i Partizan su pred mečeve protiv Krke i Cedevita Olimpije u ponedjeljak na učinku 11-2. U tom društvu je i Dubai, sa učinkom 11-3.

FMP je pod vođstvom trenera Petra Aleksića nastupio bez doskorašnjih nosilaca igre Matica Rebeca (otišao u Kinu), Danila Tasića (sporazumno raskinut ugovor) i Jovana Novaka, a povrijeđen je Stefan Lazarević, iskusni krilni košarkaš "pantera".

FMP: Skor 21, Popović 12, Marković, Šaranović 14, Simović 8, Gašić 6, Radosavljević 8, Stanojević, Stojanović 3, Kuzmić 5, Barna 11.

Budućnost: Morgan 10, Sulejmon 3, Ilić, Megi 18, Slavković, Tanasković 7, Ferel 14, Jovanović, Drežnjak 2, Rajt 17, Azubuike 2, Kamenjaš 18.







