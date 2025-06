Većina rukometaša Borca ostala bez ugovora: Crnogorski dvojac se vratio kući, ali opcija za povratak postoji

Rukometaši Borca Filip Krivokapić i Filip Vujović napustili su Borac, a u razgovoru za Mondo otkrili su da su spremni da se vrate u Banjaluku ako uslovi to dozvole, ali i još mnogo toga.

Izvor: MONDO

Rukometni klub Borac i dalje se nalazi u teškoj finansijskoj sitauciji. Pomoć klubu najavljena je sa više strana, ali novac još ne pristiže. Dodatni problemi predstavljaju ugovori igrača. Samo nekoliko igrača je ostalo pod ugovorom dok je ostatku ugovor istekao krajem maja.

Jedni od onih kojima je ugovor istekao su crnogorski rukometaši Filip Krivokapić i Filip Vujović. Dvojac se vratio kući, ali opcija za povratak u Borac itekako postoji, naravno ako se finansijska situacija poboljša.

Krivokapić u razgovoru za Mondo potvrdio da zbog situacije u klubu još nije razgovorao o produžetku ugovora te da postoje klubovi s kojima pregovara, ali i da banjalučki klub nije prekrižen.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

„Meni je ugovor istekao krajem maja. Ugovor sam odradio, zbog te situacije koja je u klubu nisam još ni pričao sa ljudima iz kluba o produžetku. Čeka se ta pomoć od grada i države i evo nadamo se da će to doći. Nakon isteka ugovora otišao sam kući i dalje čekam šta dalje. Naravno imam još nekih opcija za vani, ali vidjećemo“, rekao je Krivokapić i dodao:

„Kao što sam rekao imam par klubova sa kojima pregovaram, ali svakako da sam ostavio prostora i obećao gospodinu Saviću da ću sačekati da popričamo. Čekamo tu sjednicu Upravnog odbora koja treba da se održi i da vidimo šta će biti za sljedeću godinu, hoće li neko novi doći. Sad nema ni trenera, ali mislim da svi čekaju s koliko će se para raspolagati jer džaba. Šta ko meni može da ponudi kad mi duguje pet plata, šta da ja kžem kad dođem da pričam. Kako da pričam o narednoj sezoni, kad ovu nismo završili. Otvoren sam za pregovore, ali čekam šta će biti.“

Mnogi su na polusezoni RK Borac vidjeli kao putnika u niži rang, ali su igrači na kraju ipak uspjeli izboriti opstanak u eliti. Krivokapić se nada pomoći od države i grada, a komentarisao je i rad predsjednika Darka Savića.

Savić o ugovorima Predsjednik Borca Darko Savić prokomentarisao je za Momdo situaciju sa igračkim kadrom. "U kontaktu sa svim igračima sam bio, svi sve znaju. Čekamo novac koji nam pripada od strane grada. Čekamo pare od premijera Viškovića imamo rješenje iz drugog mjeseca, četiri mjeseca čekamo uplatu. Novac od elektroprivrede i čvrsto obećanje od Dodika da će pomoći." "Obećano bi riješilo dugovanje prema igračima, možda ne i tužbe. Onda bi im ponudili nove ugovora, ne želim da budem čovjek da pregovara, a dužan sam im. Volio bih da ova ekipa ostane." "Izglasano je da treba skupština treba da odredi datum. Nekoliko igrača još ima ugovore, ostalima je istekao. I dalje mislim da je rješenje Mladen Bojinović, ja bih ga podržao i pomogao mu sve što bi bilo potrebno. Što se tiče trenera, drago mi je da je našao novi angažman. Kao ni sa igračima ni sa trenerima nismo razgovarali o produžetku ugovora dok dugovanja ne budu izmirena. Pomogao je kada je bilo najteže i hvala mu za doprinos. Želim mu puno sportske sreće u narednoj sezoni, a dugovanja će biti čim prije izmirena. Vrata Borca su mu uvijek otvorena."

„Što se tiče tog sportskog dijela, odradili smo super posao, ostavili klub u ligi. Kada sam pregovarao prošlo ljeto da dođem u Borac, bili smo ekipa koja će se boriti za titulu i svi su nam prognozirali da ćemo biti sami vrh, ali eto. Neke stvari koje su se ticale stvari mimo nas su nas dovele da se borimo za opstanak. Na kraju smo to ostvarili što se u nekom trenutku činilo nemogućim na početku drugog dijela. Ja sam ostavio prostora za Borac, to sam rekao i predsjedniku Darku (op.a Darko Savić). Otkad je on došao u klub bori se čovjek, kako mi na terenu tako i on za nas. Davao je svoj novac da mi ne bi čekali. Mislim da stvarno treba malo veća podrška grada i države i da to stvarno zaslužuje Borac. Naravno da imponuje da igraš u takvom klubu, ako sve kako bude treba za narednu godinu, što da ne, da još jednu sezonu nosim dres Borca.“

Kada je dolazio u Banjaluku nije mogao ni sanjati kako će se stvari odigrati na kraju.

„Kad sam pregovarao ljudi su mi pričali da je godinu prije toga jedna ili dvije plate bile kritične. Tu je bio Irfan Smajlagić, veliko ime što se tiče rukometa, kao i par igrača koji su reprezentativci. Igrala se i Evropa, nisam mnogo razmišljao nego sam prihvatio tu ponudu. Sve mi je zvučalo da će biti kako treba, a mislim da smo i mogli da je sve to ispraćeno kako treba i da bi napravili uspjeh. Ali eto te okolnosti i sve što se izdešavalo, ni u najgorem snu nisam mogao sanjati da će doći do toga. U jednom momentu je ostalo nas sedam igrača na treningu, ni Uprave ni trenera baš katastrofa“, kaže Krivokapić.

Krivokapić je za kraj govorio i koliko je bilo teško u pojedinim situacijama.

„Ima igrača koji su tu od prošle godine, duguje im se po pet plata. Ne znam kako smo živjeli u pojedinim momentima, kad faktički primiš pola ugovora za čitavu godinu. Meni klub duguje pet plata, odnosno četiri s obzirom da ova za maj još nije došla na naplatu. Momci koji su došli na polusezoni mislim da njima sad treća teče. Stvarno je teško bilo, mi smo se trudili da gledamo samo teren i da se fokusiramo na utakmice. Međutim, čim izađeš iz sale surovo je sve. Posebno nama sa djecom, ti moraš svaki dan da stvoriš hranu i sve, a stvarno je u pojednim momentima bio baš pakao. Eto nadamo se da će nas neko pogledati, jer mislim da smo to stvarno zaslužili nakon ovakve polusezone."

I Vujović spreman ostati

Kao i sa Krivokapićem, ista sitaucija je i sa Vujovićem, koji takođe nije prekrižio Borac

„Trenutno sam slobodan igrač i još uvijek nemam novi angažman za sljedeću sezonu. Mogu reći da je Darko Savić izrazio želju da ostanem u klubu, ali i jasno stavio do znanja da ne želi da razgovara ni sa mnom ni sa bilo kim drugim o budućnosti dok se ne podmire dugovanja iz prethodnog perioda i dok ne bude znao sa čim klub realno raspolaže za sezonu 2025/26. I iskreno, to potpuno razumijem jer tako i treba da funkcioniše jedan ozbiljan klub. Rekao sam mu da sam voljan da ostanem, ako se finansijska situacija poboljša“, započeo je Vujović razgovor za Mondo.

I on je pun hvale za rad Savića, a kako kaže situacija je u jednom trenutnu postala nepodnošljiva.

„Darko je od starta bio iskren rekao mi je da nije ljudski da mi nudi bilo šta, a da prethodno nisu podmirene obaveze prema meni i ostalim igračima koje je zatekao u klubu kada je preuzeo odgovornost. Moram reći da čovjek zaista daje sve od sebe bori se za nas, za RK Borac, ide, traži rješenja, razgovara, ali javnost kao da to ne vidi ili ne želi da čuje. On se trudi, ali očigledno postoje stvari koje ni mi kao igrači ne znamo i koje prevazilaze sportsku stranu. Naš posao bi trebao biti da treniramo, igramo i pobjeđujemo, da se bavimo rukometom, a ne da svakodnevno razmišljamo o platama, dugovanjima i osnovnim uslovima za rad. Ali situacija je došla do te tačke da je jednostavno postalo nepodnošljivo. Dali smo sve na terenu, ali niko ne može ostati ravnodušan kad mjesecima nema osnovne sigurnosti.“

Ipak ne žali za odlukom da dođe u Banjaluku i drago mu je da je bio dio ove ekipe.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

„Bez obzira na sve, drago mi je što sam bio dio ove ekipe. Upoznao sam stvarno sjajne momke, dobre ljude s kojima je bilo zadovoljstvo dijeliti svlačionicu i teren. Zahvalan sam svakom saigraču, trenerima, fizioterapeutima i ljudima koji su nas podržavali kroz ovu tešku sezonu.“

Borac je i njemu takođe dužan pet plata, a s obzirom da je igračima to jedini izvor prihoda nije bilo lako trenirati i igrati pod tim teretom. Što se tiče same sezone, kaže kako je ovo bila jedna od najtežih.

„Iskreno, ovo je bila jedna od najtežih sezona finansijski i igrački. Od početka smo se borili na više frontova, ne samo na terenu nego i van njega. Stalna neizvjesnost, nedostatak osnovnih uslova za rad i pripremu, dugovanja, sve to se osjeti, htjeli mi to priznati ili ne. Ipak, od januara kada je postavljen jasan cilj da ostanemo u ligi i da se Borac zadrži tamo gdje mu je i mjesto to smo ispunili. I na to moramo biti ponosni“

Vujović je dodao kako najveći žal ostaje to neigranje završnice Kupa BiH, a govorio je i o problemu koji je imao sa šakom što ga je jako pogodilo.

„Za mene lično, ovo je takođe bila izrazito teška godina. U prvom dijelu sezone sam zadobio povredu šake i morao sam na operaciju. To me emotivno i fizički jako pogodilo, jer svi znamo koliko povrede znaju da izbace iz ritma i poremete sve planove. Ipak, drugi dio sezone sam se vratio, bio spreman i maksimalno posvećen, dao sve od sebe da pomognem timu da ostvarimo cilj. Nije bilo lako, ali kad pogledam unazad mogu reći da sam ponosan na ono što smo izdržali. Naravno, ostaje i doza gorčine jer sport ne bi smio ovako da izgleda da se za elementarne stvari borimo kao da su luksuz. Ali eto, takva nam je realnost, nažalost“, zaključio je Vujović razgovor za naš portal.

(MONDO)