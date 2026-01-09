logo
Saša Obradović pobjesnio kad je vidio šta igrači Zvezde rade!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Saša Obradović izgubio je živce zbog loše igre Crvene zvezde u Kaunasu u prvom poluvremenu.

Saša Obradović ljut na utakmici Žalgiris Crvena zvezda Izvor: arena 1 premium

Crvena zvezda gostuje Žalgirisu u Kaunasu i tamo joj ne ide dobro. Na poluvremenu srpski tim ima dvocifren minus (47:28) i način na koji ekipa igra razbjesnio je Sašu Obradovića. To je pokazao na oko pet minuta prije poluvremena kada je bio vidno ljut na svoje izabranike.

U tom momentu je Silvan Francisko postigao lake poene u reketu za "+16" (35:19), a srpski stručnjak nije mogao da vjeruje kako se najbolji igrač protivničkog tima samo "prošetao" kroz reket. Obradović je odmah podigao ruke, počeo da više i da maše rukama. Nije ni to pomoglo ekipi da se "probudi", bar ne u prvih 20 minuta.

Pogledajte

00:16
Saša Obradović besan
Izvor: Arena premium
Izvor: Arena premium

Svjestan je toga i najiskusniji igrač crveno-bijelih koji je u kratkoj izjavi pred odlazak u svlačionicu jasno rekao da ništa ne funkcioniše.

"Moramo da promijenimo sve, potpuno. Pristup, kao da smo izgubili svoj identitet, naš stil, onako kako bi trebalo da igramo. Nadam se da ćemo se vratiti u trećoj četvrtini. Za sada je baš tužno", poručio je Donatas Motiejunas.

