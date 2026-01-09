logo
UŽIVO, ŽALGIRIS - CRVENA ZVEZDA: Nije moglo gore da krene, Saša sve stopirao
Evroliga Žalgiris Crvena zvezda uživo
UŽIVO, ŽALGIRIS - CRVENA ZVEZDA: Nije moglo gore da krene, Saša sve stopirao

Pratite uživo uz MONDO meč Crvene zvezde sa Žalgirisom u Evroligi.

Crvena zvezda od 19 časova gostuje u Kaunasu. Na tradicionalno možda i najteže gostovanje u Evroligi tim Saše Obradovića odlazi poslije teškog poraza od Valensije na svom terenu.

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
19:11

6. minut: Nikako da krene... 13:7

Poslije tajmauta Džared Batler promašuje trojku, a Butkevičijus poentira za 13:3. Motiejunas promašuje iz ugla terena, a poslije nove promašene otvorene trojke Batlera nije precizan ni Tubelis. Motiejunas poslije dva promašena zicera ubacuje loptu u koš za 13:5. Daje i Moneke poene.

19:07

4. minut: Jako loše! 11:3

Kalinić gubi loptu, a Vilijams-Gos na tabli poentira za 7:3. Zatim Mozes Rajt dodaje poene za 9:3 i poslije promašaja Batlera nastavlja Tubelis zakucavanjem. Na 11:3 idemo na tajmaut.

19:06

2. minut: Klacka se, 5:3

Prve poene na meču daje Čima Moneke, ali je Kubelis odgovorio trojkom za 3:2. Izjednačio je sa penala Moneke, Tubelis je sa penala ponovo doveo svoj tim u vođstvo 5:3.

19:00

Počinje meč!

Hala je ispunjena do posljednjeg mjesta, a za Crvenu zvezdu počinju Miler-Mekintajrer, Batler, Kalinić, Moneke i Motiejunas.

18:52

Vlade Đurović nije optimista

18:37

Kakav je bio meč u prvom dijelu sezone?

Crveno-beli su u prvom dijelu sezone pobijedili Žalgiris 88:79 i imaju prednost u međusobnom skoru u ovom momentu.

18:31

Kako izgleda tabela?



Tablice omogućuje Sofascore

18:14

Glavobolja manje za Sašu Obradovića

Imaće Saša Obradović dva centra na ovom meču Saša Obradović jer je Ebuka Izundu spreman da zaigra.

17:59

DOBRO VEČE!

Dobro došli u MONDO prenos meča, koji počinje za sat vremena.

Najnovije