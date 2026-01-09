UŽIVO, ŽALGIRIS - CRVENA ZVEZDA: Nije moglo gore da krene, Saša sve stopirao

Pratite uživo uz MONDO meč Crvene zvezde sa Žalgirisom u Evroligi.
Crvena zvezda od 19 časova gostuje u Kaunasu. Na tradicionalno možda i najteže gostovanje u Evroligi tim Saše Obradovića odlazi poslije teškog poraza od Valensije na svom terenu.
6. minut: Nikako da krene... 13:7
Poslije tajmauta Džared Batler promašuje trojku, a Butkevičijus poentira za 13:3. Motiejunas promašuje iz ugla terena, a poslije nove promašene otvorene trojke Batlera nije precizan ni Tubelis. Motiejunas poslije dva promašena zicera ubacuje loptu u koš za 13:5. Daje i Moneke poene.
4. minut: Jako loše! 11:3
Kalinić gubi loptu, a Vilijams-Gos na tabli poentira za 7:3. Zatim Mozes Rajt dodaje poene za 9:3 i poslije promašaja Batlera nastavlja Tubelis zakucavanjem. Na 11:3 idemo na tajmaut.
2. minut: Klacka se, 5:3
Prve poene na meču daje Čima Moneke, ali je Kubelis odgovorio trojkom za 3:2. Izjednačio je sa penala Moneke, Tubelis je sa penala ponovo doveo svoj tim u vođstvo 5:3.
Počinje meč!
Hala je ispunjena do posljednjeg mjesta, a za Crvenu zvezdu počinju Miler-Mekintajrer, Batler, Kalinić, Moneke i Motiejunas.
Vlade Đurović nije optimista
Kakav je bio meč u prvom dijelu sezone?
Crveno-beli su u prvom dijelu sezone pobijedili Žalgiris 88:79 i imaju prednost u međusobnom skoru u ovom momentu.
Kako izgleda tabela?
Tablice omogućuje Sofascore
Glavobolja manje za Sašu Obradovića
Imaće Saša Obradović dva centra na ovom meču Saša Obradović jer je Ebuka Izundu spreman da zaigra.
DOBRO VEČE!
Dobro došli u MONDO prenos meča, koji počinje za sat vremena.