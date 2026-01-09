UŽIVO, ŽALGIRIS - CRVENA ZVEZDA: Nije moglo gore da krene, Saša sve stopirao

19 : 11 6. minut: Nikako da krene... 13:7 Poslije tajmauta Džared Batler promašuje trojku, a Butkevičijus poentira za 13:3. Motiejunas promašuje iz ugla terena, a poslije nove promašene otvorene trojke Batlera nije precizan ni Tubelis. Motiejunas poslije dva promašena zicera ubacuje loptu u koš za 13:5. Daje i Moneke poene.

19 : 07 4. minut: Jako loše! 11:3 Kalinić gubi loptu, a Vilijams-Gos na tabli poentira za 7:3. Zatim Mozes Rajt dodaje poene za 9:3 i poslije promašaja Batlera nastavlja Tubelis zakucavanjem. Na 11:3 idemo na tajmaut.

19 : 06 2. minut: Klacka se, 5:3 Prve poene na meču daje Čima Moneke, ali je Kubelis odgovorio trojkom za 3:2. Izjednačio je sa penala Moneke, Tubelis je sa penala ponovo doveo svoj tim u vođstvo 5:3.

19 : 00 Počinje meč! Hala je ispunjena do posljednjeg mjesta, a za Crvenu zvezdu počinju Miler-Mekintajrer, Batler, Kalinić, Moneke i Motiejunas.

18 : 37 Kakav je bio meč u prvom dijelu sezone? Crveno-beli su u prvom dijelu sezone pobijedili Žalgiris 88:79 i imaju prednost u međusobnom skoru u ovom momentu.

18 : 31 Kako izgleda tabela?



18 : 14 Glavobolja manje za Sašu Obradovića Imaće Saša Obradović dva centra na ovom meču Saša Obradović jer je Ebuka Izundu spreman da zaigra.