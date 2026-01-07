Dokle čekati Devontea Grejema? Još jedna nula u Evroligi natjerala Sašu da kaže ono što svi misle

Saša Obradović je jasno i glasno rekao da Devonte Grejem ne pruža ono što se od njega očekuje. Neće biti prebijanja preko koljena, ali ako drugi zasluže, igraće prije njega.

Crvena zvezda je na Badnje veče dobila ozbiljnu šamarčinu na svom terenu. Valensija ne samo da je pobijedila već je vodila cijeli meč, a crveno-bijeli su samo uspeli da stignu rivala na četiri poena minusa. Nisu ta dva puta uspjeli da preokrenu, a jedan od razloga je i loša forma plejmejkera.

Još jednom je Devonte Grejem upisao nulu, samo ovaj put goru nego prethodne u Evroligi. Za sada je protiv Hapoela i Pariza ostao bez poena, ali ovoga puta je osim što se nije upisao za 13 minuta na terenu imao četiri promašene trojke, jedan promašen šut za dva i dvije izgubljene lopte za indeks korisnosti od minus šest, svoj najgori otkako je stigao u klub.

"Ne znam šta bi moglo da ga sprečava, dobio je šansu, nije dao ono što se očekivalo. Ima i on svoje razloge. Treba ga podržati. Duga je sezona, iako je tek početak drugog dijela, moraš da ga imaš negdje, doveden je kao jedno od najvećih imena. Imao je tu nesreću oko povrede i nije našao pravi ritam, ni stekao veliko povjerenje, na tome se radi. Vidjećemo u budućnosti kako ćemo ga koristiti", rekao je poslije meča Saša Obradović o učinku svog plejmejkera.

Da li vrijedi čekati Devontea Grejema?

Došao je kao veliko pojačanje dugogodišnji NBA košarkaš i očekivalo se da bude prvo rješenje u napadu Crvene zvezde ispred Kodija Milera-Mekintajera i tada otpisanog Jaga dos Santosa. Povrijedio se u najgore vrijeme, pred sam početak sezone, ali i kada se vratio nije Crvena zvezda od njega dobila šta je tražila. U prvom meču u Evroligi kada se vratio dao je 9 poena, imao je po 4 skoka i 4 asistencije, ali je onda stao. Nizale su se nule ili mečevi sa jednim ubačenim šutem i sada je na 3 poena, 1,3 skoka i 1,1 asistenciji u prosjeku u Evroligi. Ima indeks korisnosti 0,9 i zaista teško da je neko zadovoljan sa tim.

Pogotovo brine to što Crvena zvezda bolje izgleda bez njega na terenu. Često osporavani Jago dos Santos je dobio šansu ispred Grejema protiv Efesa u Istanbulu i crveno-bijeli su ustopirali tim Pabla Lasa na 65 poena i uspjeli da ih pobijede vrlo lako. Sada je Jago u nekim momentima meča griješio, ali je postojao dio utakmice u kome je svojom energijom donio poene. Uostalom, ima bolju statistiku pa je tako ovaj meč imao 6 poena i indeks korisnosti dva. Nije nešto, ali je bolje od minusa.

"Morao sam da odlučim da sklonim jednog kreatora iz rotacije kao što je Devonte, pošto je u organizaciji i razumijevanju igre Jago bolje nosi – u kombinaciji sa Nvorom, koji je odigrao odličnu utakmicu", rekao je o odluci da izabere Jaga prije Grejema protiv Efesa Saša Obradović, pa je nastavio: "On mora da se prilagodi. Ima nesreću da je na toj poziciji ima igrača koji su sigurno sa sličnim kvalitetima. Igranje na mjestu plejmejkera je zahtjevno, nego što NBA pruža. Mnogo se igra agresivnije, mora da se prilagodi na to, a vremenom će da svoj doprinos."

Nije sve tako crno

I sada je naglasio Obradović da je potrebna podrška i povjerenje Grejemu, a na nekim mečevima je on to ipak opravdao. Ipak ti mečevi su došli u ABA ligi, a uz dužno poštovanje nije on zato doveden iz NBA lige.

Vidjeli smo da je Cedevita Olimpiji ubacio 10 poena za 14 minuta, a protiv Ilirije je bio jedan od najboljih na terenu sa 12 poena, skokom i dvije asistencije. Ni to nije za lovorike, ali je mnogo bolje od uvodnih 3 poena Beču, 2 Bosni i 4 Spartaku. Da li dolaze bolji dani za Devontea Grejema? Iako je sezona duga vremena je sve manje, a protiv Žalgirisa će opet Saša Obradović imati da bira između više od 12 košarkaša. Ako ovako nastavi, bez obzira na reputaciju mogao bi Amerikanac da se preseli čak i na tribine.

