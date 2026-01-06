Crvena zvezda je rutinski izgubila na Badnje veče od Valensije.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Košarkaši Crvene zvezde doživjeli su težak i po viđenom na terenu rutinski poraz od lidera Evrolige Valensije. Na kraju je bilo 106:89. a moglo smo da čujemo i sporadične zvižduke navijača koji su bili nezadovoljni zalaganjem svojih pulena na ovom meču, pogotovo u finišu meča.

Crvena zvezda je dva puta u trećoj ćetvrtini prilazila na po četiri poena minusa, ali na kraju se ispostavilo da je prednost koju je napravio gostujući tim na kraju prve četvrtine bila ključna i do kraja je nije tim Pedra Martineza ispustio. Uijvek kada su stizali rivala crveno-bijeli su ulazili u seriju grešaka.

Na kraju je Džordan Nvora sa 17 poena u trećoj četvrtini stigao do 22, Džered Batler je dao 16 uz 9 asistencija, a Moneke je bio na ivici dabl-dabla sa 15 poena i 9 skokova. Sa druge strane čak pet igrača je bilo dvocifreno, a svi osim De Laree i Kostela su poentirali.

Vidi opis Šamar Zvezdi u Beogradu: "Pukla stotka" protiv lidera Evrolige Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 5 / 5

Počelo je trojkama sa obje strane pa je poslije pet minuta bilo 16:12 nakon dva promašena šuta domaćina zaredom. Taman kada je Jago pogodio i Zvezda je prišla zaređale su se greške, pa je otišla Valensija na 30:20 na minut do kraja četvrtine.

Druga četvrtina je počela sa 34:20 za goste, Zvezda je krenula da stiže rivala, a onda je Jago promašio trojku i košem Pradilje uz faul pobjegli su Španci na 36:26.

Dugo je taj rezultat bio na snazi, imali smo nekoliko minuta prazne igre i grešaka sa obje strane i zato je "Pionir" huknuo kada je pogodio trojku Nvora za 39:29. Potpuno je stao tim Crvene zvezde i nakon serije ukradenih lopti i kontri Valensije na 48:31 morao je da zove minut odmora Saša Obradović. Nije trgnuo taj minut odmora ekipu nimalo, pa se na odmor otišlo rezultatom 54:37 za rivala.

Na startu drugog dijela igre vidjeli smo eksploziju nakon početne serije 9:0. Probao je Pedro Martinez to da prekine, ali je prvo Nvora pogodio, pa Izundu za 13:0. Ipak usledila je serija Valensije za 63:50.

Treća četvrtina se završila sa 13 poena razlike za rivala, a kada je na startu četvrte bilo 86:67 jasno je bilo da će uslijediti bolan poraz.

CRVENA ZVEZDA: Miler-Mekintajer 13 (3as, 3sk), Grejem, Batler 16 (9as. 3sk), Davidovac, Kalinić 5, Dobrić, Izundu 4, Motiejunas 4, Nvora 22 (4sk), Odželej 4 (3sk), Moneke 15 (9sk), Jago 6

VALENSIJA: Badio 15 (4as), Tejlor 13 (5sk, 3as), Rivers 6, Pradilja 9 (5sk), De Larea, Lopez-Arostegi 3, Ki 10 (6sk, 3sk), Montero 25 (4 as, 3sk, 3ukr), Mur 15 (4as), Sako 2, Tompson 8 (3sk, 3as), Kostelo

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!