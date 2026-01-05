Šta je sa Grejemom i kada se vraća Bolomboj? Obradović progovorio o pojedincima

Uoči utakmice sa Valensijom trener Zvezde Saša Obradović pričao je o pojedincima i stvarima koje je primijetio u ekipi.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda dočekuje Valensiju u Pioniru (20 časova) i uoči te utakmice sa novinarima je pričao Saša Obradović. Bilo je riječi o utakmici, ali i o pojedincima poput Džoela Bolomboja, Devontea Grejema, Džordana Nvore...

"Pobjede i igra ohrabruju za nastavak sezone koja je zahtjevna. Neki igrači su se vratili, možemo da radimo na timskoj hemiji, da se prepoznaju uloge i pozicije na terenu. Imali smo te probleme sa povredama i prije i poslije mog dolaska. Razgovarali smo dosta o promjenama, rezultat može da se vidi. Sezona je duga, mijenjaće se i raspoloženje na neke poraze, moramo da budemo jaki", počeo je Obradović.

Naredni rival je Valensija, prvi meč u Španiji je dobio španski tim poslije dramatične završnice.

"Ne mislim da će da padnu, imaju dobro raspoloženje, dobili su velike ekipe i to na njihovom terenu. Postoji sistem sa kojim mnogi timovi imaju probleme. U odnosu na taj meč, treba da ponovimo igru iz drugog poluvremena, da je to neki model. Vidjećemo šta ćemo da koristimo i kakvu odbranu ćemo igrati. Bitno je da imamo što manje izgubljenih lopti, oni su ubitačni sa tim. Slični su kao Pariz, to su neke osnovne stvari, sve zavisi od nas."

O povratku Bolomboja i treningu

Na otvorenom treningu mediji su mogli da vide i Džoela Bolomboja, nije još počeo da radi sa timom, ali je tu što raduje i Sašu.

"Da, Bolomboj i Hasiel Rivero su tu. Džoel izgleda bolje nego što sam očekivao. Ne znam koliko će mu biti potrebno dana ili nedjelja za povratak, ali s obzirom na njegovo stanje to ohrabruje. Potrebna nam je ta pozicija. Svi su tu, spremni i pitanje je ne da li imaš najbolje pojedince, nego ko sa kim može da igra. To je nešto što treba da se prepozna iz meča u meč. Neke stvari su mi sada jasnije. Protiv Ilirije smo igrali bez Odželeja i Batlera, važno je da imam raspoložene igrače, one koji mogu da preuzmu ulogu i rasterete one koji su iznijeli glavni dio. To je taj neki mikromenadžment, nije lako, ali je važno da postoji podrška."

Šta je sa Grejemom i Nvorom?

Ponovo je jedno od pitanja bilo o Devonteu Grejemu i o manjoj minutaži koju dobija u Evroligi.

"Objektivno, imao je probleme na poziciji pleja i prije mog dolaska. Uklopio se, došao je malo kasnije, treba mu vrijeme. Mora da prepozna šta trener od njega traži u Evropi. Što se tiče poređenja sa Jagom, koji perfektno zna šta mu je potrebno na terenu i više razmišlja za tim... E, u toj tome Devonteu treba više vremena. Odličan je momak, radi dobro, imaće i neku bolju poziciju kako vrijeme bude odmicalo. Fizički je spreman, ali mi se čini da mu još treba malo bolje taktičke pripremljenosti pa i fizički još malo. Možda i malo brzine, da obiđe agresivne odbrane svuda na terenu. S obzirom na to o kome se radi, vjerujem da će doći na svoje."

Zatim je prokomentarisao igru Džordana Nvore.

"Bio je van tima zbog povrede, pa se vratio, došao je Batler, Devonte se vratio iz povrede. Nema mnogo vremena za rad, sve mora da se radi u hodu i na bazi jednog do dva treninga. Džordan je igrač koji treba da igra iz blokova, da šutira iz blokova, dobar je, treba to njegovati. Nije na taj način igrao ranije, više su bile izolacije. Kada pobjeđuješ i vidiš da je to jedan dio, ne razvijaš onaj drugi dio koji je takođe važan. To su važni detalji o kojima trener mora da vodi računa i da reaguje. Još smo u borbi što se tiče raspodjele važnih šuteva, pa i minuta", zaključio je Obradović.