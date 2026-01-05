logo
Saša Obradović potvrdio odlazak Tomovića iz Zvezde: Ima samo jednu želju za njega

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Saša Obradović je pred meč sa Valensijom pričao o odlasku Tomislava Tomovića koji će karijeru da nastavi u Lokomotivi iz Kubanja.

Saša Obradović potvrdio da Tomislav Tomović odlazi iz Crvene zvezde Izvor: MN PRESS

Tomislav Tomović odlazi iz Crvene zvezde, kao što je MONDO najavio pred Novu godinu. Karijeru će nastaviti u Rusiji, a tu informaciju potvrdio je i Saša Obradović. Upitan je za njegov odlazak na otvorenom treningu pred meč sa Valensijom.

"Zaslužio je da dobije šansu. Odličan je trener i čovjek. Pomogao mi je mnogo i želim mu svu sreću", poručio je Obradović.

Dakle, bez jednog od asistenata će Obradović morati u narednom periodu i ostaje da se vidi da li će pojačati i stručni štab za nastavak sezone.

Ko je Tomislav Tomović?

Tomislav Tomović (42) je dugogodišnji "vojnik" crveno-bijelih, u kojima je početkom 21. vijeka počeo i igračku karijeru kao plejmejker. Trenerskom poslu posvetio se 2010. godine kao asistent u OKK Beogradu. Tri godine je samostalno vodio Slodes, od 2012. od 2015, a zatim je bio asistent Aleksandru Kesaru u Kini.

Od juna 2022. godine radio je u Megi kao pomoćnik trenera Marka Baraća, poslije čega je uslijedio njegov povratak na Mali Kalemegdan. Najveći uspjeh na klupi Zvezde ostvario je kada je vodio ekipu do pobjede protiv Fenerbahčea u Evroligi. Bilo je to poslije raskida saradnje sa Janisom Sferopulosom, a prije dolaska Saše Obradovića.

Nastaviće karijeru u Lokomotivi iz Kubanja.

Tagovi

KK Crvena zvezda Tomislav Tomović Saša Obradović

