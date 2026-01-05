Nebojša Čović: Crvena zvezda ispoštovala dogovor, Partizan nije

Predsjednik KSS-a Nebojša Čović ima poruku za "vječite" rivale pred nastavak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Predsjednik KSS-a Nebojša Čović očekuje da će Crvena zvezda i Partizan dati svoje igrače za kvalifikacioni prozor koji je na programu u februaru. Kaže da su crveno-bijeli u novembru ispunili dogovor, dok crno-bijeli nisu poslali igrače. Takođe, osvrnuo se na trenutnu situaciju u ambicije vječitih u Evroligi, a posebno je govorio o trenerima Željku Obradoviću i Saši Obradoviću.

Reprezentacija Srbije počela je kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo sa dvije pobjede, ali će u nastavku biti potreban mnogo jači tim jer ih očekuju znatno teži izazovi.

"Sve što smo se dogovorili sa Zvezdom, Zvezda je ispunila. Sve što smo se dogovorili sa Partizanom, Partizan nije ispunio, nije nam dao nijednog igrača jer su bili povrijeđeni. Pokuševski je bio povrijeđen, Lakić je bio povrijeđen, Vanja je rekao da traži malo pauze i odmora. Tako je kako je, ali ja februar moramo da napravimo jaku reprezentaciju", rekao je Čović za "Miljanov korner".

Crvena zvezda igra meč u Evroligi 26. februara, a "orlovi" će dan kasnije odmjeriti snage sa najtežim mogućim protivnikom, selekcijom Turske.

"Mogu da daju, davali smo i u težim situacijama. Bilo je situacija kada sam ja kao predsjednik Zvezde govorio da neću da dam igrače zbog tretmana koji je Crvena zvezda imala u nekim situacijama, ali to su vremena koja su iza nas. Opet je vrijeme pokazalo da se događa i dalje nešto što sam govorio u proteklom periodu. Meni je krivo što se ovo dešava u Partizanu, mnogi će to protumačiti kako žele, ali to nije interesu srpske košarke. Više je u interesu srpske košarke da se ne svađamo", kaže Čović.

Osvrnuo se na trenutnu situaciju u Partizanu i odlazak Željka Obradovića. "Napravljene su greške, ne postoji klub gdje pojedinac, bio on trener, igrač, član uprave može da bude iznad kluba. To je lijepo u pojedinim trenucima dok to traje, ali onda dođe do ove situacije. Ja im želim da izađu iz ovih problema, mada mislim da su jako veliki i da to neće biti lako. Željko je veliko trenersko i košarkaško ime, sve smo rekli jedan o drugom".

Saša Obradović: "Nisam više apsolutista"

Upitan je da prokomentariše izjavu aktuelnog trenera Zvezde koji je po povratku na Mali Kalemegdan priznao da je morao da mijenja odnos i komunikaciju sa svojim izabranicima.

"Mnogo bio ja mogao da pričam o trenerima, iz mog ugla, kako ih ja vidim. Ja sam imao situaciju da smo mi za 14 godina koliko sam bio u Zvezdi, promijenili smo 13 trenera, neki su se vraćali. Morate da uđete u psihologiju trenera, njihov posao nije lak, moraju da žive košarku. U ovom slučaju je izgubljena svlačionica, kako se to dogodilo ima više razloga, a ja neću da nagađam. Znajući Željka, to je trener kome vi ne možete da nametnete igrača, što je normalno. Tu je bio i Savić, a njega više niko ne spominje".

Kako vidi Crvenu zvezdu ove sezone? "Imaju dobre rezultate, to se tako mjeri, nadam se da će tako da nastave. Izazovan je mjesec pred Zvezdom, januar gdje se pet mečeva igra na strani. Zvezda ima tim, veliki roster, nekad je lakše sa takvim timom igrati kad imate povrijeđene igrače. Tako velike igrače i tako velike zvijezde treba zadovoljiti i pomiriti njihove sujete", kaže nekadašnji predsjednik Zvezde i dodaje:

"Saša Obradović je sam rekao da je savladao neke probleme, ja mislim da on ima kvalitet da to izgura, ali svi moraju Sašu da podrže. Mislim da Zvezda ima sve uslove da se jako dobro plasira. Zvezda je dosta pomognuta i to je dobro. Zvezda traži trofeje, kao i Partizan. Imaju dobar potencijal, želim im sve najbolje. Možda je najveća pomoć da se kao Savez i ne vidimo".

