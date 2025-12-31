Prvi čovjek srpske košarke Nebojša Čović oglasio se o aktuelnoj situaciji u Crvenoj zvezdi.

Izvor: MN PRESS

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije (KSS) Nebojša Čović, koji je godinama vodio Crvenu zvezdu, osvrnuo se na aktuelna dešavanja na Malom Kalemegdanu istakavši da i dalje žali što nije sačekao do kraja prethodne takmičarske godine da promijeni fotelju.

"Iskreno mi je žao što sam napustio Zvezdu prije kraja prošle sezone. Gotovo da sam 100 odsto siguran da bi osvojili i ABA ligu i Košarkašku ligu Srbije i da bi u Evroligi uradili više nego je urađeno. Jer, poslije Kupa, Crvena zvezda je dijelila, čini mi se, treće mjesto u Evroligi, imala je 16-10. Žao mi je što nisam doveo sezonu do kraja, ali nikoga ne krivim za moju odluku i u tom trenutku možda moju naivnost. Rekao sam, jedan od ključnih razloga je bio da pomognem srpskoj košarci u smislu da Kari Pešić ostane selektor", naglasio je Čović za "Sportski žurnal".

Istakao je da je Zvezda od tada promijenila strategiju, da se odlučila na veći broj stranaca, dok ističe da je dolazak Saše Obradovića dobar potez - koliko je produžetak ugovora sa Janisom Sferopulosom prije toga bio pogrešan.

Vidi opis Nebojša Čović o Crvenoj zvezdi: "Na raspolaganju sam, iako glasaju protiv mene" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

"Drago mi je da se Saša Obradović vratio, žao mi je što je Janis otišao na onakav način, ali tu nije bilo drugog izbora. Ogromna greška je bila produžiti sa Janisom ugovor, to sam i pričao. Sačekajte da se završi sezona, da vidimo šta je sprovedeno. Na Skupštini u septembru 2024. godine bili su postavljeni jasni ciljevi - odbrana Kupa, odbrana titule prvaka Srbije, odbrana prvaka ABA lige i plasman od šestog do osmog mjesta u Evroligi. Samo je odbranjen Kup. Što se produžava ugovor treneru onda? Mora da se vodi računa. Ne padaju pare baš sa neba, bar nama nisu padale. Drago mi je da sada imaju dobre rezultate", dodao je Čović.

Šta Čović kaže o aktuelnoj sezoni Zvezde?

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda trenutno je na skoru 10-8 pred "polusezonu" u Evroligi: "Biće tu još dosta izazova i želim da ih Zvezda prebrodi na pravi način. Bez obzira na njihova glasanja protiv svog dojučerašnjeg predsjednika i lobije koje su napravili sa pojedincima, čija imena i kad kažem ništa ne predstavljaju u košarci. Tako da, na raspolaganju sam da pomognem koliko mogu. Ali, očigledno da oni to bolje znaju", rekao je Čović.

Može li Zvezda do fajnal-fora Evrolige? I tu je Čović oprezan: "Jedno su želje, drugo realnost. Crvenoj zvezdi želim fajnal-for i finale Evrolige, ali treba biti realan. Šta hoću da kažem, pare jesu važne i koliko znam, svaka čast državi - pomogla je maksimalno, ali - najvažnija stvar koju ne možete da kupite baš lako je znanje. Možete imati mnogo para, ali ako ne znate i toga iz raznih razloga niste svjesni, onda ste u problemu. Znači, morate da nađete tu ravnotežu između svih tih faktora. Znam da se ljudi u Srbiji koji znaju mrze, ne prašta im se znanje, ne praštaju im se rezultati i uspjeh".

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:29 Željko Drčelić dočekao Džoela Bolomboja Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

(MONDO)

