Zvezda za Novu godinu ide gdje nikad nije pobijedila: "2. januar je malo neuobičajen termin za igru"

Trener Zvezde Saša Obradović najavio je prvu utakmicu svog tima u 2026. godini, protiv Anadolu Efesa u Istanbulu

Izvor: MN PRESS

Iako je kraj 2025. godine, trener Crvene zvezde Saša Obradović ne želi da svodi bilo kakve ocjene i zaključke o urađenom. Naglasio je na koktelu kluba u "Kraun Plazi" da je prerano za to.

"Mislim da je samo kraj pravo mjerilo uspješnosti sezone, individualno i timski. Prolazili smo kroz zaista težak period, sve ovo vrijeme bili suočeni sa velikim brojem povreda, mikromenadžmentom zbog dolaska novih igrača, mislim da je sve to uticalo na konstantnost u igri, rezultatima, ali imamo dobru bazu da pravimo velike stvari. Imamo dobru ekipu ljudi i najvažnije je da se malo skupimo, da budemo zdravi. To je najveći preduslov da stabilizujemo svoju igru", rekao je on novinarima.

Smatra da je njegov tim na dobrom putu.

"Nije to samo da nekog vratiš poslije povreda, već treba i tim da se navikne, igrači jedni na druge. To nam je falilo. Došao je Batler, Devonte Grejem je tu poslije nekoliko mjeseci oporavka i novi je igrač. Sve to traje, ali mislim da smo na dobrom putu, dobro se razumijemo šta bi trebalo da radimo."

Odmah poslije dočeka Nove godine, u četvrtak 1. januara ujutru, ekipa Zvezde putuje na gostovanje Anadolu Efesu u Istanbulu, gdje nikad nije pobijedila.

"Nisu u lakoj situaciji, imaju pun kvalitet na svim pozicijama, kao i nama i njima su povrede dosta ugrozile rezultat i kroz cijeli period pokazali su različita lica. Ipak, ekipa su koja sigurno ima potencijal da bude plej-of tim. Imali su sada vremena da se reorganizuju, budu zajedno, treniraju... 2. januar je malo neuobičajen termin za igru, ali kao i u drugim slučajevima trebalo bi da vodimo računa o sebi. Bitan je stil, način na koji smo igrali protiv Cedevita Olimpije posljednju utakmicu i to bi trebalo da njegujemo", dodao je Obradović.

Zvezda će otputovati u Tursku sa evroligaškim skorom 10-8 i na 9. poziciji tabele.