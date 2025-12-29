logo
"Promijenio sam mišljenje, hoću Zvezdu na fajnal-foru": Drčelić povećao ambicije, evo da li će biti pojačanja

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs

"Promijenio sam mišljenje, hoću Zvezdu na fajnal-foru": Drčelić povećao ambicije, evo da li će biti pojačanja

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Predsjednik Crvene zvezde Željko Drčelić govorio o ambicijama za 2026, a sporski direktor Milan Dozet o planovima na tržištu.

Željko Drčelić o ambicijama Crvene zvezde Izvor: MN PRESS

Čime bi predsjednik KK Crvena zvezda Željko Drčelić bio zadovoljan ove sezone? Na početku takmičarske godine cilj je bio plasman u plej-of, a sada, pri skoru 10-8, ambicija crveno-bijelih je veća.

"Rekao sam na početku sezone da bih bio zadovoljan da budemo među osam ekipa Evrolige, pa da onda idemo na Fajnal-for. Promijenio sam mišljenje od tada, ekipa raste pozitivno, dobro igra, doveli smo još igrača koji mogu da doprinesu kvalitetnoj igri Zvezde u Evropi. Biću zadovoljan samo plasmanom na fajnal-for", rekao je Drčelić na godišnjoj konferenciji za novinare u hotelu "Kraun Plaza"

Da li će biti pojačanja ove zime?

Izvor: MN PRESS

Sportski direktor Zvezde Milan Dozet odgovorio je na pitanje da li će biti još pojačanja.

"Znam da je javnost pričala kod nas da bi trebalo da dovodimo nove igrače kako se koji povredi, ali mislim da ne znaju svi pravilo koje se odnosi na licenciranje igrača, da u istom trenutku može da bude samo 16 igrača licencirano, a da u jednoj sezoni može da bude 20 igrača. Ne znam da li znate broj, ali nemamo previše mesta. Jedno mesto nam je ostalo zauzeto povredom Kenana, koji nije odigrao nijednu utakmicu, a zadobio je povredu i ne znamo još da li će se vratiti ove sezone"

"Moramo da budemo jako obazrivi. U nekim trenucima kada je potreban igrač na tim pozicijaja, imamo razgovore sa trenerom i sa upravom kluba, ali je pitanje isto da li ispucati sada kredite ili čekati neki potencijalno veliki rezultat na kraju sezone? Ne planiramo ništa da dovedemo u januaru, imamo veliki broj igrača, kao što je u jednom trenutku izgledalo da imamo preveliki broj igrača, a posle jedne ili dve povrede, moramo da uvedemo juniore u prvi tim da bismo igrali 'pet na pet'. Stvari se u Evroligi dešavaju iz kola u kolu u ovako zgusnutom rasporedu i mislim da smo pokriveni na svim pozicijama sa dobrim i kvalitetnim igračima"

Bonus video: Milan Dozet o pojačanjima Crvene zvezde 

Pogledajte

01:25
Milan Dozet o pojačanjima Crvene zvezde
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

