Golman Crvene zvezde hitno prebačen u bolnicu: Sudija nije svirao ni faul kad je Mateuš pao u nesvijest

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Golman Crvene zvezde Mateuš Magaljaeš morao je hitno u bolnicu nakon starta poslije kojeg nije sviran čak ni običan faul.

jeziv start nad golmanom crvene zvezde u novom pazaru Izvor: Youtube/ Arena Sport TV/Printscreen

Crvena zvezda je ostala bez dva fudbalera u prvom poluvremenu kup meča sa Novim Pazarom. Prvo je u 17. minutu napolje morao Bruno Duarte koga je zamijenio Marko Arnautović, a zatim je u 35. minutu Dejan Stanković morao da mijenja golmana. 

Povrijedio se iskusni Mateuš Magaljaeš, a zamijenio ga je mladi 2007. godine rođeni Vuk Draškić. Poslije gužve u šesnaestercu brazilski golman dobio je jak udarac u glavu i ostao je da leži na zemlji.

Prvobitno to u prenosu nije izgledalo kao da je toliko jak udarac, ali kada smo vidjeli usporene i snimke iz drugih uglova bilo je jasno da je Mateuš dobio udarac koljenom direktno u glavu i da je u pitanju ozbiljna povreda. Iznesen je na nosilima sa terena, a nakon toga je hitno prebačen u bolnicu.

Nakon centaršuta sa lijeve strane prebačena je lopta glavom u peterac, a Abdelsamed Abdulahi je krenuo neoprezno na loptu. Zakucao se u Mateuša i ostavio ga bez svijesti. Pogledajte kako je to izgledalo:

Abdulahi povredio Mateusa
Izvor: YouTube/Arena sport

Sudija Danilo Nikolić za ovaj start nije dosudio ni žuti karton za vezistu iz Somalije, a niko nije reagovao ni iz VAR sobe. Meč se poslije novog prekida nastavio i Crvena zvezda je na poluvrijeme otišla sa prednošću 1:0. 

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:32
Novi Pazar Crvena zvezda haos na kraju poluvremena
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Tagovi

FK Crvena zvezda FK Novi Pazar Kup Srbije

