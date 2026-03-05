Dejan Stanković pričao o drami pred Novi Pazar: "Na kraju su svi rekli da mogu"

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković istakao je da njegov tim izlazi iz jako teškog perioda i da je ipak na kraju svaki njegov fudbaler istakao da će izaći na teren.

Crvena zvezda je prošla u polufinale Kupa Srbije nakon pobjede nad Novim Pazarom u gostima 2:0 (1:0) golovima Naira Tiknizijana i Timija Maksa Elšnika, a poslije utakmice pred kamerama "Arene sport" svoje utiske o meču podijelio je trener crveno-bijelih Dejan Stanković.

On je imao dosta kadrovskih problema tokom meča pa je morao da mijenja prvo Bruna Duartea, a zatim Mateuša Magaljaeša zbog povreda, ali na kraju je njegov tim došao do posljednjeg četvrtog mjesta u polufinalu. Tu su već Vojvodina, Jedinstvo sa Uba i Grafičar.

"Naravno primarni cilj je bio da dođemo, pobijedimo i idemo dalje. Izlazimo iz teškog ciklusa. Mnogo je utakmica bilo, mnogo potrošnje i fizičke i mentalne i emotivne. Čestitam momcima od sveg srca. Od sveg srca jer znam da je bilo tu i povreda, ali niko nije odustao. Na kraju su svi rekli da mogu da igraju. Čestitam im na pobjedi, rekao je na startu i dodao:

"Zahvaljujem se našim navijačima, 300 Spartanaca što su došli ovdje da nas bodre. Jak ambijent, tvrda utakmica, riješena u našu korist. Još jedna prepreka preskočena ka našim ciljevima."

