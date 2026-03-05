Dvije košarkašice iz Srpske na spisku selektora Srbije

Dvije košarkašice iz Republike Srpske, tačnije iz Nevesinja i Zvornika, našle su se na spisku selektora Srbije Miloša Pavlovića.

Ženska seniorska reprezentacija Srbije u subotu 7. marta počinje pripreme za drugi prozor FIBA kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine.

Reprezentacija Srbije će se okupiti u subotu 7. marta u beogradskom hotelu "Kraun Plaza" i početi sa treninzima u "Hali sportova Ranko Žeravica".

Ekipa i stručni štab u ponedeljak 9. marta putuju u Novi Sad, gdje će u srijedu 11. marta od 18.00 sati u maloj dvorani "JPSPC Vojvodina" igrati protiv Islanda.

Dan kasnije će otputovati u Portugal, gdje ih u subotu 14. marta od 20.00 časova očekuje duel protiv selekcije domaćina, prenio je sajt Košarkaškog saveza Srbije.

Na spisku selektora Miloša Pavlovića našle su se i dvije igračice iz Republike Srpske i to Lana Brenjo i Milica Dragičević.

Inače, Lana Brenjo je ponikla u nevesinjskom Veležu, igrala je još za banjalučki Feniks i beogradski Art Basket, a trenutno je članica Mege, dok je Milica Dragičević počela u rodnom Zvorniku, igrala je još za Banoviće a sa 16 godina je potpisala za Crvenu zvezdu.

SPISAK

Jovana Nogić (Jekaterinburg), Aleksandra Stanaćev (Estudijantes), Dragana Stanković (Lublin), Maša Janković (Gernika), Ivana Raca (Atinaikos), Nadia Smailbegović (Pečuj), Jovana Jevtović (Šopron), Nevena Rosić (Keltern), Jovana Boričić (Csata Diaksport), Teodora Turudić (KKŽ Crvena zvezda), Jovana Popović (ŽKK Mega Super Bet), Marta Mitrović (KKŽ Crvena zvezda), Ivana Katanić (KKŽ Crvena zvezda), Marta Jovanović (KŽK Partizan 1953), Lana Brenjo (ŽKK Mega Super Bet) i Milica Dragičević (KKŽ Crvena zvezda).

