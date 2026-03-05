logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dvije košarkašice iz Srpske na spisku selektora Srbije

Dvije košarkašice iz Srpske na spisku selektora Srbije

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Dvije košarkašice iz Republike Srpske, tačnije iz Nevesinja i Zvornika, našle su se na spisku selektora Srbije Miloša Pavlovića.

Selektor Srbije saopštio spisak košarkašica, među njima i dvije igračice iz Srpske Izvor: MN PRESS

Ženska seniorska reprezentacija Srbije u subotu 7. marta počinje pripreme za drugi prozor FIBA kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine.

Reprezentacija Srbije će se okupiti u subotu 7. marta u beogradskom hotelu "Kraun Plaza" i početi sa treninzima u "Hali sportova Ranko Žeravica".

Ekipa i stručni štab u ponedeljak 9. marta putuju u Novi Sad, gdje će u srijedu 11. marta od 18.00 sati u maloj dvorani "JPSPC Vojvodina" igrati protiv Islanda.

Dan kasnije će otputovati u Portugal, gdje ih u subotu 14. marta od 20.00 časova očekuje duel protiv selekcije domaćina, prenio je sajt Košarkaškog saveza Srbije.

Na spisku selektora Miloša Pavlovića našle su se i dvije igračice iz Republike Srpske i to Lana Brenjo i Milica Dragičević.

Inače, Lana Brenjo je ponikla u nevesinjskom Veležu, igrala je još za banjalučki Feniks i beogradski Art Basket, a trenutno je članica Mege, dok je Milica Dragičević počela u rodnom Zvorniku, igrala je još za Banoviće a sa 16 godina je potpisala za Crvenu zvezdu.

SPISAK

Jovana Nogić (Jekaterinburg), Aleksandra Stanaćev (Estudijantes), Dragana Stanković (Lublin), Maša Janković (Gernika), Ivana Raca (Atinaikos), Nadia Smailbegović (Pečuj), Jovana Jevtović (Šopron), Nevena Rosić (Keltern), Jovana Boričić (Csata Diaksport), Teodora Turudić (KKŽ Crvena zvezda), Jovana Popović (ŽKK Mega Super Bet), Marta Mitrović (KKŽ Crvena zvezda), Ivana Katanić (KKŽ Crvena zvezda), Marta Jovanović (KŽK Partizan 1953), Lana Brenjo (ŽKK Mega Super Bet) i Milica Dragičević (KKŽ Crvena zvezda).

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarkašice Srbija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC