Srbin iz Banjaluke opet se vratio u Poljsku i preuzeo klub iz Estraklase

Srpski stručnjak iz Banjaluke Aleksandar Vuković imenovan je u četvrtak za novog glavnog trenera poljskog Viđeva iz Lođa.

Izvor: Grzegorz Wajda / Zuma Press / Profimedia

Banjalučanin je na klupi poljskog kluba naslijedio Hrvata Igora Jovićevića, koji je razriješen dužnosti, saopšteno je iz Viđev Lođa na klupskom sajtu.

Iskusni srpski trener potpisao je ugovor do kraja sezone 2026/27, s mogućnošću produženja na još godinu dana.

Aleksandar Vuković je poznata ličnost u poljskom fudbalu. Srbin je proveo mnogo godina u Legiji Varšava - prvo kao igrač (2001-2008), s kojom je osvojio poljsko prvenstvo i Kup Poljske, a kasnije kao trener.

Takođe je igrao i radio u trenerskom štabu klubova kao što je Korona Kjelce, a njegov posljednji posao u Ekstraklasi Poljske bio je u ekipi Pijast Glivice, iz koje je otišao u junu 2025. godine.

"Viđev je sjajan klub koji jako dobro poznajem, kako istorijski tako i iz sadašnje perspektive. Osjećam se počašćeno jer znam da Viđev ima sposobnost da angažuje druge trenere, a oni su izabrali mene. Čast mi je i odgovornost da se suočim s ovim izazovom", rekao je Vuković, koji tečno govori poljski jezik.

Njegov prevashodni zadatak će biti da podigne ekipu na tabeli poljske Estraklase, s obzirom da je trenutno pretposljednja sa 24 boda iz 23 utakmice.

(MONDO)