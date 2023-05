Banjalučanin napravio čudo u Poljskoj! Vuković za MONDO: Inspiraciju nalazim u košarci – Obradoviću, Pešiću, Dudi...

Aleksandar Vuković u razgovoru za MONDO govorio o uspjesima sa Pjastom, pozivu Partizana te otkrio ko bi trebao da bude "fudbalski Željko Obradović" koji će da se vrati i posloži stvari u Humskoj.

Izvor: Profimedia/MATEUSZ SLODKOWSKI / CYFRASPORT

Nakon serije bez poraza od 11 utakmica, u kojima je upisao devet pobjeda i dva remija bivši igrač beogradskog Partizana Aleksandar Vuković zasluženo je dobio nagradu za trenera mjeseca u poljskoj Ektraklasi.

Nekadašnji fudbaler, potom pomoćnik, a zatim i trener u varšavskoj Legiji krajem oktobra preuzeo je Pjast i napravio pravo čudo pošto je klub iz Gljivica iz opasne zone doveo do petog mjesta na tabeli, odnosno umalo i do borbe za Evropu.

Uslijedilo je priznanje za Banjalučanina koji je ponikao u banjalučkom Borcu, a onda preko Partizana stigao do Poljske u kojoj je sa kraćim prekidima već više od 20 godina.

"Priznanje kao priznanje, ne mogu da kažem da ne prija. Sigurno mi prija i to je neki dodatni dokaz da radimo dobar posao. Kažem 'radimo' jer ipak je to priznanje za cijeli stručni štab. Glasanje je od strane trenera tako da je to nešto što sigurno daje kredibilitet tom priznanju. Uvijek je dobro kad te kolege dobro ocijene ili odaju ti na neki način priznanje. Prija mi, ali najvažniji je taj rezultat koji imamo s ekipom i koji je izvanredan. S obzirom da smo počeli godinu u zoni ispadanja, sad smo više nego daleko od toga. Imamo još dvije utakmice, ali šest kola prije kraja obezbijedili smo opstanak što je bio primarni cilj. Nije izgledalo da će da se desi tako 'lako', nije bilo lako, ali rezultatski je tako ispalo", počeo je Vuković razgovor za MONDO.

Koliki je bio njegov uticaj na rezultatski preporod Pjasta govori i činjenica da je praktično sa istom ekipom od jeseni napravio daleko bolji rezultat nego njegov prethodnik Valdemar Fornalik. U 19 utakmica sa Vukovićem na klupi Pjast je zabilježio 11 pobjeda, četiri remija i četiri poraza.

"Mi smo u međuvremenu samo otpustili dvojicu, trojicu igrača koji nam nisu bili potrebni, oslonili smo se na snage koje postoje u klubu. Moja procjena je bila dobra da je ova ekipa mnogo kvalitetnija od stanja na tabeli i tadašnje trenutne forme. To se ispostavilo tačnim. Sigurno da je i ovaj rezultat koji je u drugu krajnost, malo i nerealan. Računajući ovu polusezonu mi smo najbolji tim u ligi, 33 boda smo osvojili, dok Rakov i Legija imaju 31 i 30. Napraviti takav iskorak je više nego uspjeh i možda malo nerealno, ali ponavljam, utisak mi je bio da je ta ekipa daleko od toga da je tako slaba kao što je pokazivala ta polusezona", kaže Vuković i dodaje da pritisak više ne postoji.

"Mislim da smo ove sezone riješili se svakog mogućeg pritiska kada smo obezbijedili opstanak. Nedvosmisleno je da ova serija i rezultati će dovesti do toga da će porasti apetiti pred narednu sezonu i da će očekivanja viti veća od borbe za opstanak. Naša realnost je da nismo favoriti u borbi za neke više pozicije, ali moja želja i ambicija je da se za te više pozicije borimo, da probamo da budemo ponovo pozitivno iznenađenje. Mislim da je taj pristup najpravilniji i tako ćemo da se postavimo".

Poljska kao sudbina Aleksandar Vuković otišao je iz Partizana u Legiju 2001. godine na jednogodišnju pozajmicu, ali se u Poljskoj uz par pauza zadržavo više od dvije decenije. "Gledam to kao na sudbinu. Tako se sve to iz početka dešavalo. Ja sam igrom slučaja bio primijećen od strane ljudi iz Legije koji su došli u srbiju da gledaju sasvim drugog igrača (Stanka Svitlicu, op.a.). Ja sam onda dobio poziv da dođem i tako je krenulo. Postojala je doza slučajnosti, a stvari su se poslije razvijale tako da ja nisam imao razlog da napuštam Poljsku. Jako cijenim to što imam tu, u jednoj zemlji i uređenom sistemu, pogotovo kad pričam o fudnalu i ligi. Jako mi to prija i sve mi je potaman, smatram se privilegovan i da mogu da radim u jednom takvom takmičenju. Postoje sigurno jače lige, ali isto tako ova liga je jako respektabilna i meni daje ogromnu satisfakciju i životno i sportski, poslovno sam ispunjen i nadam se da će tako ostati. Nema razlogu za jurnjavu za nečim drugim".

Vuković je legenda najvećeg kluba u Poljskoj, varšavske Legije, ali ističe da mu nije bio problem da preuzme daleko manji Pjast, te da mu ta promjena čak i prija.

"Legija je najveći klub u zemlji u svakom pogledu. Meni je jako olakšalo što sam tu u Poljskoj 20 godina i jako dobro poznajem cjelokupnu sliku i sve klubove i te neke odnose koji postoje. Vrlo lako sam se ja 'prebacio'. Nisam neko ko pridaje izuzetan značaj kojliko je interesovanje na tribinama ili medijsko, sigurno je da je ono manje ovdje u Pjastu nego u Legiji, to se osjeća svakodnevno. U neku ruku čak mi to i prija, dosta se radi mirnije i u nekom većem spokoju može da se radi posao koji je u suštini isti. Sve se svodi na to da maksimalizuješ potencijal koji ekipa ima, da svaki igrač napreduje i da napredujemo prije svega kao grupa. U tom smislu posao je svakako isti".

U tom poslu Vuković često koristi i pomoć tehnologije, nerijetko svoje treninge snima dronom, koristi prednosti video analize i kaže da mu je nekada lakše mladim igračima neku ideju whatsapp videom, porukom ili prikazom nego objašnjavati riječima. Ipak kaže da je suština koju trener prenosi igračima i motivacija. A da je Vuković veliki motivator uvjerili smo se davno kada je još kao pomoćni trener u Legiji pravio "ludnicu" u svlačionici.

"Ako najveći od svih, doduše iz drugog sporta, Željko Obradović kaže da je motivacija i koncentrancija najvažnija u sportu to je sasvim dovoljno kao potvrda. Ja se isto toga držim jer znam da samo motivisan čovjek može da ide do visina i pomjera svoje limite. To je dio posla trenera da na tu motivaciju utiče. Da ti ljuidi vide da taj težak rad je zato da oni na kraju imaju veliku satisfakciju", rekao je Vuković, a onda otkrio da pominjanje trenera iz potpuno drugog sporta nije nimalo slučajno.

"Iskreno, ja veliku inspiraciju nalazim u košarkaškim trenerima, mnogo vrema sam proveo i danas volim da pogledam šta ima da kaže Željko Obradović i Svetislav Pešić i Dule Vujošević i Božidar Maljković... da pogledam neki video koji je vezan za Dudu Ivkovića. Mislim da su to ljudi koji te, bez obzira na disciplinu sporta, upute u neke vrlo bitne stvari kad pričamo o vođenju ekipe. To je nešto što je po meni ključna stvar u svemu, taj način na koji se rukovodi grupom ljudi i kojim se ona drži na pravu kojim treba da ide, to je najveći dio posla. Svi ti treneri su meni ogromna inspiracija iako su iz košarke"!

Povratak Željka Obradovića u KK Partizan prije nešto manje od dvije godine izazvao je oduševljenje navijača, ali za razliku od košarkaškog u fudbalskom klubu Partizan i oko njega je raspoloženje daleko lošije. Crvena Zvezda je na pragu druge uzastopne duple krune, Partizan muku muči da se domogne drugog mjesta koje ove godine vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona, a u međuvremenu treneri se redaju na klupi srpskog vicešampiona.

Na početku sezone ekipu je vodio Ilija Stolica, koji je vrlo brzo napustio klupu, potom je crno-bijele vodio Gordan Petrić, a njega je naslijedio Igor Duljaj. U međuvremenu jedan od glavnih kandidata za klupu Partizana bio je i Aleksandar Vuković, ali je on odbio ponudu kluba iz Humske.

"Teške riječi su kada kažete ‘odbio Partizan’... Jednostavno, ja ne bih da ulazim u detalje razgovora koji su postojali ljetos prije nego što je Partizan se odlučio za novog trenera. Meni bi bilo drago da se Partizan vrati na prave staze. Meni je to više nego klub, ja bi sad potpisao da se vrati Marko Nikolić i da tamo počne da pravi neke stvari nabolje. To želim Partizanu, a ne čak sebe da stavljam u poziciju nekog ko bi tamo trebao ili mogao da bude. Ako ćemo bilo koji način porediti povratak Željka Obradovića, koji je neuporediv, jer takva veličina ne postoji u fudbalu, mislim da bi Marko Nikolić bio neko ko bi trebao da slaže stvari u Partizanu na pravi način i ja se nadam da će se to desiti. To je moja želja kao Partizanovca. Raditi u Partizanu je velika privilegija, ali pod uslovom da imaš šansu da pojeđuješ i da praviš dobre rezultate. Ovo kako sad izgleda i kako je izgledala prošla sezona to sigurno nije san nikoga”.

Svjestan je Vuković da bi veliki broj navijača Partizana volio da ga vidi na klupi ovog kluba, jer znaju koliko on voli crno-bijele boje. Aktuelni trener Pjast, međutim, ne želi da mu to bude glavna preporuka.

"To nije sporno. Ja ne priznajem nikome da voli bilo koji klub koliko ja volim Partizan, ali to nije najbitnije. Nije najbitnije da trener voli klub u kojem radi. Ja sam spreman da danas ‘poginem’ za Pjast Gljivice, to je jedan posao u kojem moraš da se uneseš i daš sebe cijelog, ali nije najbitnije da si nužno navijač. Ne bih nikada ni želio da to bude moja preporuka za Partizan. Ja ću da radim na sebi i pokušati da budem što uspješniji, al možda se to nekad desi. Sigurno je da bi to bilo za mene ispunjenje sna, ali ne bih da mi to bude preporuka".

Ne trčim mnogo unaprijed Srpski stručnjak ne želi da „trči mnogo unaprijed“ nago očigledno vrlo uspješne sezone. "Za mene lično moji lično planovi su vezani za Pjast i da probamo da napravimo nešto što bi bio rezultatski iskorak za klub koji godinama unazad ima problem sa prvim dijelom sezone, pa bude negdje niže, pa onda u drugom dijelu sezone to počinje da izgleda malo bolje. Prvi cilj će biti da promijenimo tu sliku i da u prvm dijelu sezone izgledamo što bolje. Iskreno to je negdje i najdalje gdje 'trčim' u planiranju. Fokus treba da bude na najbližoj budućnosti, a ne na to šta će biti za godinu ili više unaprijed".

Na kraju razgovora za MONDO Vuković se osvrnuo i na klub u kojem je napravio prve fudbalske korake I istakao da je banjalučki Borac napravio pun pogodak sa dovođenjem Vinka Marinovića.

"Mislim da je Borac sad stvarno poslije nekog vremena doveo trenera koji je prvo respektabilno ime i ko se već dokazao. Drugo, mislim da je vrlo dobro upoznat sa mentalitetom i potrebama kluba, to se vidi i kroz rezultate. Mislim da je drugo mjesto najbolji pokazatelj da je Vinko Marinović bio pun pogodak, jer svi znamo kako je izgledao početak sezone, kada je po onoj našoj banjalučkoj ‘uvijek su bolji ovi sa strane’. Vinka gledam kao domaćeg iako znam da je iz Gradiške, tom klubu može da da najviše neko ko je naš i nadam se da će Borac da nastavi u tom pravcu", zaključio je Vuković.