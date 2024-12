Borac m:tel porazom okončao jesenji dio sezone! Pretposljednji na tabeli, opstanak cilj na proljeće!

Rukometni klub Borac m:tel porazom u Zavidovićima završio je polusezonu u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Izvor: Facebook/RK Krivaja

Banjalučani su jesenji dio sezone završili na pretposljednjoj poziciji.

Poslije turbulencija i egzodusa uprave, trenera i rukometaša iz banjalučkog kluba ove jeseni, nije se mogao očekivati bolji rezultat, a uspjeh je svakako što su crveno-plavi uspjeli da odigraju sve mečeve do zimske pauze.

Posljednji poraz, osmi ove sezone, desio se sinoć protiv Krivaje u Zavidovićima 36:32 (18:18).

Banjalučani su odlično počeli i poveli četiri razlike, ali je Krivaja do odlaska na odmor uspjela da stigne do izjednačenja, da bi u nastavku napravila preokret i stigla do trijumfa.

Krivaju je do pobjede predvodio Milenko Rožić sa 10 golova, Marin Marić je postigao jedan manje, a šest puta je pogađao Sedžad Abdurahmanović.

Najefikasniji na terenu je bio igrač Borca m:tel Vladan Đurđević sa 11 pogodaka, Miloš Nježić je bio drugi kod gostiju sa pet golova, dok su po četiri puta pogađali Filip Krivokapić, Arsenije Bubić i Jovan Todorović.

"Ekipi Krivaje čestitamo na pobjedi a našim momcima želimo da pauzu iskoriste kako bi napunili baterije i uz par pojačanja ostvarili opstanak u ligi. Trenutno smo predzadnji sa samo sedam bodova i utakmicom manje", saopšteno je iz Borca m:tel.

(MONDO)