Junak Borčeve pobjede nad sarajevskim "studentima": Lakše se diše, ali slijedi težak raspored (FOTO, VIDEO)

Rukometaši Borca su u derbiju 15. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine deklasirali sarajevsku Bosnu u Banjaluci i preskočili je na 11. mjestu na tabeli.

Jedan od najzaslužnijih za dva vrijedna boda u borbi za opstanak bio je Nebojša Grahovac, golman crveno-plavih, koji je sakupio 15 odbrana uz jedan postignuti gol u prilično ispunjenom "Boriku" u kojem su poslije dugo vremena bili i "Lešinari".

"Najbitnija pobjeda trenutno, svaka sljedeća je takođe bitna. Divno je igrati u ovakvom ambijentu pred 'Lešinarima' i hvala im još jednom. Nadam se da ovo nije samo jedna utakmica već da će dolaziti još kao i ostala publika u ovakvom broju. Zahvaljujem još jednom ovim mladim momcima, mislim da su to sve zaslužili šta smo sve prošli i ostavili iza nas. Idemo dalje do cilja. Sad je malo lakše, ali biće sigurno teško do kraja ostvariti opstanak u Premijer ligi BiH i da se klub stabilizuje", rekao je Grahovac poslije meča.

Pohvalno je govorio i o svom nekadašnjem timu iz Sarajeva.

"Moram da pohvalim i Bosnu, fantastičnu ekipu, koja je u sličnoj situaciji kao i mi. Imaju skup dobrih pojedinaca, teška je bila utakmica i mislim da rezultat na semaforu nije realan".

Osvrnuo se iskusnu čuvar mreže i na verbalni sukob na terenu sa igračem Bosne Duškom Čelicom.

"On je moj stari drug, znamo se 20 godina, to je tako, poslije ćemo se pozdraviti. Čelica je pravi sportista, mi smo navikli na takve stvari".

Prema njegovim riječima, iako se "lakše diše", Borcu sada predstoje dva teška gostovanja u Trebinju i Gračanici, pa Vogošća kod kuće.

"Uz jednu, a nadam se i dvije pobjede sa gostovanja, da ćemo još lakše disati, ali idemo utakmicu po utakmicu. Slijedi nam Leotar, jedna od najboljih ekipa kod njihove kuće, moramo se dobro odmoriti i spremiti. Imamo zaista težak raspored, svaki meč će biti težak, ali fokus je prvo na Leotaru", istakao je golman Borca.

Kapiten Banjalučana Nikša Petrović, koji se u pobjedu "ugradio" sa četiri gola, bio je prezadovoljan nakon trijumfa.

"Prvo mi je drago zbog publike koja je napunila 'Borik' poslije dugo vremena. Prvo poluvrijeme je bilo tjesnije, malo više stresa, dok je u drugom polako privodili kraju. Stvarno svaka čast momcima, svim ljudima koji su došli i nadam se da će ovako biti do kraja sezone. Dugo nisam iskreno igrao u ovakvoj atmosferi", rekao je Petrović.

Slijedi teški protivnici...

"Nama svaki bod do kraja znači, takva je situacija na tabeli. Nadam se da ćemo na predstojećim gostovanjima pružiti dobre partije i sve ispoštovati što se dogovorimo kako ne bismo imali problema što se tiče opstanka", zaključio je on.

