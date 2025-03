Trener Borca istakao da i poslije pobjede nad Sarajevom kojom je Borac prišao Zrinjskom na samo tri boda razmišlja isključivo o narednom protivniku.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Veoma važnu pobjedu ostvario je Borac u srijedu na Koševu. Pobjeda 2:0 u derbiju protiv Sarajeva je sama po sebi velika stvar, a ovim trijumfom ekipa Mladena Žižovića je prišla vodećem Zrinjskom na samo tri boda.

Pobjeda crveno-plavih 2:0 protiv Sarajeva je apsolutno zaslužena, složili su se treneri obje ekipe.

"Generalno derbi utakmice su uvijek nizvjesne. Otvorili smo utakmicu baš onako kako smo željeli, ranim pogotkom. Velikim dijelom smo kontrolisali utakmicu, Sarajevo osim dvije-tri situacije nije mnogo napravilo. Naravno, kada igrate na Koševu Sarajevo u pojedinim trenucima kontroliše utakmicu i preuzeli su inicijativu u prvom poluvremenu. U drugom poluvremenu smo dobro i kvalitetno odigrali, mogli smo još nekoliko puta da zatresemo mrežu, ali generalno možemo biti zadovoljni načinom igre i apsolutno smo zasluženo pobijedili", rekao je Žižović.

Ovo je bio prvi od četiri međusobna duela sa Sarajevom u 25 dana, ali trener Borca ne želi da razmišlja o tome, pa ni o Zrinjskom.

"Nas jedino zanima GOŠK u subotu, sve ostalo je otom.potom. U fudbalu nema velikih planova, veoma brzo se stvari okrenu, nadam se da će to biti u pozitivnom smjeru. Mi treneri razmišljamo samo o sljedećoj utakmici, to je sve što nas zanima", istakao je on.

Vidi opis Žižović poslije pobjede na Koševu: Apsolutno zasluženo, nema velikih planova, zanima me samo GOŠK! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 11 11 / 11

Žižović je prokomentarisao i nastup Damjana Šiškovskog koji se poslije iznenadnog odlaska Filipa Manojlovića u Đurgarden ponovo našao među stativama i imao jako dobru partiju na Koševu.

"Imamo dva golmana, Šiškovski je reprezentativni golman Makedonije. Ovo je četvrti transfer ove sezone i pored sjajnih nastupa u Evropi možemo da kvalitetno pariramo u ovakvim situacijama. Apsolutno zasluženo povjerenje Šiškovskog koji je u jednom periodu i bio već naš prvi golman", rekao je trener Borca.