"Bio bi srećan da me vidi": Oca Šejka Miltona su svi voljeli i cijenili, njegovu smrt nikada nije prebolio

Otac Šejka Miltona je bio poznati košarkaš i trener, ali nije dočekao procvat karijere svog sina.

Izvor: Philadelphia 76ers/youtube/printscreen

Šejk Milton je treće pojačanje Partizana za ovu sezonu, a nažalost 2012. godine ga je zadesila velika tragedija, pošto je prerano izgubio oca Mirin Miltona, svojevremeno poznatog koledž košarkaša i trenera. Šejkov otac je preminuo u 43. godini kada je on još uvijek bio u srednjoj školi, a uzrok su bili srčani problemi.

"Bilo je teško... Mislim da sam bio u šoku šest mjeseci i nisam mogao da se pomirim sa tim da sam kao dijete izgubio oca. Naučio me je kako da budem muškarac i naučio me je da budem uporan u svemu što radim", rekao je Šejk o svom ocu.

Objasnio je kakve savjete mu je davao otac koji mu je bio mentor i trener.

"Kada izađete na teren, igrajte kao da ste najbolji igrač na terenu, i svaki put kada to uradite dali ste sve od sebe i doveli sebe u najbolju poziciju da budete uspješni".

Bio bi ponosan na svog sina

Šejk često u svojim intervjuima ističe koliko je važna uloga oca u njegovom mentalnom i košarkaškom razvoju i nada se da bi otac bio ponosan na njega.

"Bio bi srećan. Uložio je mnogo vremena i truda u mene. Sjajno je što sam dobio priliku da igram koledž košarku", rekao je Milton u ranoj fazi svoje karijere.

Miltonu je bilo teško da prebrodi očevu smrt. "Definitivno je bilo teško, ali imao sam podršku porodice i prijatelja, i naravno, Boga. On me je naučio svemu što znam".

Jako važan period na startu njegove karijere predstavlja srednjoškolsko doba kada je sarađivao sa trenerom Markom Vankurenom koji je izuzetno cijenio njegovog oca.

"Njegov otac je bio zaista velika figura u košarci. Svi su ga poznavali. Bio je sudija. Bio je uključen u igru na mnogo načina. I uvijek je gurao Šeka napred. Igra košarkaške utakmice još od malih nogu", rekao je prije nekoliko godina njegov srednjoškolski trener.

O njegovim predispozicijama kao mladog igrača je imao samo riječi hvale i posebno je istakao šuterske sposobnosti.

"Definitivno najbolji šuter koga sam trenirao, on ima kompletan paket igre što se tiče šuta. Vrlo dobro rukuje loptom. Tako je smiren i igra mu dolazi tako lako. Dajte mu prostor, on će završiti pod obručem. Ako se povučete, on će pogoditi trojku.Ta lakoća, ta smirenost, dolazi od svih tih godina koje je trenirao njegov otac", rekao je Vankuren.

“