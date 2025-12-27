Nikola Jokić mu napravio pakao od Božića: "Neću da vas lažem šta je bilo, moram iskreno da kažem"

Džejden Mekdanijels slikovito je objasnio kako je iz njegove perspektive izgledao zadatak čuvanja Nikole Jokića na meču Minesote i Denvera.

Nikola Jokić pleše po NBA parketima. Pokazao je šta sve zna i umije protiv Minesote kada je na katolički Božić upisao nestvaran tripl-dabl, da je video igrica u pitanju - 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija. Niko mu ništa nije mogao, pa ni Rudi Gober koji važi za najboljeg defanzivca u ligi.

Pokušali su "vukovi" na sve načine da ga čuvaju, tako je u jednom momentu taj zadatak dobio i Džejden Mekdanijels koji je za pet centimetara niži od srpskog centra (211 naspram 206 cm). Priznao je to i sam pošto su ga novinari dva dana poslije tog meča pitali kako je izgledalo kada je morao da ga čuva.

"Jokic, I mean I couldn't really do nothing that Rudy couldn't do so I mean, I don't know, I can't guard him. I was just the last man that was tall enough to be honest(laughs) there is no answer for him, I ain't gonna lie"

"Jokić, čovječe. Stvarno ništa nisam mogao da uradim. Ne mogu ništa da uradim što Gober nije mogao. Bio sam posljednji visoki igrač koji je mogao da ga čuva. Moram da budem iskren, neću da vas lažem, nema odgovora za Jokića", poručio je Mekdanijels.

Šta je Jokić rekao o utakmici?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Izvor: Justin Tafoya / Getty images / Profimedia
Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Poslije nevjerovatne partije srpski centar nije htio previše da priča o sebi ni da ističe sebe u prvi plan. Posebno protiv ekipe koja im je prošle sezone nanijela neke teške poraze.

"Ne vjerujem u rivalstva, te svađe i nešto slično. Za mene je to kao bilo koja druga utakmica. Teško je igrati protiv njih, opasan su tim, nikada ne odustaju. Mogli smo meč da riješimo u posljednjoj dionici, srećan sam što smo uspeli na kraju da dobijemo. Odigrao sam dobar meč i to je to", poručio je Jokić.