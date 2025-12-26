logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Provocirao je Nikolu Jokića i naučio zašto to ne smije: "Novi Džordan" ovu lekciju neće zaboraviti

Provocirao je Nikolu Jokića i naučio zašto to ne smije: "Novi Džordan" ovu lekciju neće zaboraviti

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić se iznervirao zbog ovog poteza, ali je ostao pribran, pa je pobijedio Minesotu i isključenog Entonija Edvardsa.

Entoni Edvards provocirao Nikolu Jokića Izvor: X/bballbreakdown/printscreen

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić bio je centralna figura meča u kojem je Denver savladao Minesotu (142:138) pošto je ubacio 56 poena i dopisao 16 skokova i 15 asistencija. Čak 18 poena postigao je tokom jedinog produžetka, što je rekord u istoriji NBA lige - pored toga, Jokić je dobio i mali rat protiv Entonija Edvardsa.

Bek Minesote je jedan od najboljih igrača u ligi, a zbog svojih kvaliteta i burnog temperamenta često ga porede sa Majklom Džordanom. Ipak, kada naiđe na boljeg od sebe, to se završi na katastrofalan način. Tako je Edvards pokazao da je loš gubitnik, kada mu je Nikola Jokić držao lekciju.

U samom finišu meča Denvera i Minesote, Entoni Edvards je pokušao da pokvari koncentraciju srpskog asa koji se pripremao za slobodna bacanja. Bilo je to u posljednjem minutu produžetka, pri neriješenom rezultatu. Pogledajte šta je radio Edvards i kako je Jokić odreagovao na to: 

Nikola Jokić je odigrao meč za pamćenje i godinama će se pričati i ovakvoj partiji, ali je i Entoni Edvards bio veoma dobar prije isključenja. Završio je susret sa 44 poena, šest skokova i tri asistencije, a treba istaći i da ove sezone u prosjeku ima 29,4 poena, 5,1 skoka i 3,8 asistencije po meču.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić košarka Denver NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC