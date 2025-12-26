Provocirao je Nikolu Jokića i naučio zašto to ne smije: "Novi Džordan" ovu lekciju neće zaboraviti

Nikola Jokić se iznervirao zbog ovog poteza, ali je ostao pribran, pa je pobijedio Minesotu i isključenog Entonija Edvardsa.

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić bio je centralna figura meča u kojem je Denver savladao Minesotu (142:138) pošto je ubacio 56 poena i dopisao 16 skokova i 15 asistencija. Čak 18 poena postigao je tokom jedinog produžetka, što je rekord u istoriji NBA lige - pored toga, Jokić je dobio i mali rat protiv Entonija Edvardsa.

Bek Minesote je jedan od najboljih igrača u ligi, a zbog svojih kvaliteta i burnog temperamenta često ga porede sa Majklom Džordanom. Ipak, kada naiđe na boljeg od sebe, to se završi na katastrofalan način. Tako je Edvards pokazao da je loš gubitnik, kada mu je Nikola Jokić držao lekciju.

U samom finišu meča Denvera i Minesote, Entoni Edvards je pokušao da pokvari koncentraciju srpskog asa koji se pripremao za slobodna bacanja. Bilo je to u posljednjem minutu produžetka, pri neriješenom rezultatu. Pogledajte šta je radio Edvards i kako je Jokić odreagovao na to:

Nikola Jokić je odigrao meč za pamćenje i godinama će se pričati i ovakvoj partiji, ali je i Entoni Edvards bio veoma dobar prije isključenja. Završio je susret sa 44 poena, šest skokova i tri asistencije, a treba istaći i da ove sezone u prosjeku ima 29,4 poena, 5,1 skoka i 3,8 asistencije po meču.

