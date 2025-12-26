logo
Nikola Jokić je bukvalno genije: Sjetio se pravila koje mnogi zaborave i dobio meč Denveru

Nikola Jokić je bukvalno genije: Sjetio se pravila koje mnogi zaborave i dobio meč Denveru

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Pogledajte kako je Nikola Jokić nadmudrio Entonija Edvardsa i izborio tehničku grešku za njega, kasnije i isključenje. Denver je slavio poslije produžetka protiv Minesote.

Nikola Jokić iznudio tehničku grešku Izvor: Arena sport

Nikola Jokić je prethodne noći odigrao nevjerovatan meč za Denver i vodio ga do pobjede protiv Minesote (142:138), uz tripl-dabl kakav nikad nije viđen u NBA ligi. Jokić je susret završio sa 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija, a ono što se u statistici ne vidi je i mnogo sitnih genijalnih poteza.

Zbog jednog od njih Nikola Jokić se i najviše radovao tokom meča. Bilo je to na 25 sekundi do kraja produžetka kada je Edvards "proletio" kroz reket Denvera i postigao lake poene za 130:132, a onda ga je Jokić natjerao da dobije tehničku grešku.

Pogledajte

00:38
Genijalan potez Nikole Jokića
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Kako? Jokić je vidio da je Edvards oduševljen što je postigao poene i vidio je da je u autu i da slavi, tako da je brzo uzeo da izvede loptu i refleksno ga je "Ent" zakačio po ruci. Odmah je Jokić počeo da viče ka sudiji da zbog toga mora da se dosudi tehnička greška i brzo su ga poslušali. Kao i protiv Finiksa prije par nedjelja.

U pitanju je "odugovlačenje igre" (delay of game) koje se sve češće sankcioniše u NBA, tako da je Jokić dobio "besplatno" slobodno bacanje i razliku je ubrzo povećao na tri poena, da bi nervozni Edvards potom brzo dobio i drugu tehničku.

Nikola Jokić dao 56 poena
Izvor: NBA

Isključen je sa utakmice u kojoj je bio najbolji igrač svog tima i Denver je tako krenuo ka pobjedi...

NBA rezultati 26. decembar:

  • Njujork - Klivlend 126:124
  • Oklahoma - San Antonio 102:117
  • Golden Stejt - Dalas 126:116
  • L. A. Lejkers - Hjuston 96:119
  • Denver - Minesota 142:138*

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga Denver

