Nikola Jokić je bukvalno genije: Sjetio se pravila koje mnogi zaborave i dobio meč Denveru

Pogledajte kako je Nikola Jokić nadmudrio Entonija Edvardsa i izborio tehničku grešku za njega, kasnije i isključenje. Denver je slavio poslije produžetka protiv Minesote.

Izvor: Arena sport

Nikola Jokić je prethodne noći odigrao nevjerovatan meč za Denver i vodio ga do pobjede protiv Minesote (142:138), uz tripl-dabl kakav nikad nije viđen u NBA ligi. Jokić je susret završio sa 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija, a ono što se u statistici ne vidi je i mnogo sitnih genijalnih poteza.

Zbog jednog od njih Nikola Jokić se i najviše radovao tokom meča. Bilo je to na 25 sekundi do kraja produžetka kada je Edvards "proletio" kroz reket Denvera i postigao lake poene za 130:132, a onda ga je Jokić natjerao da dobije tehničku grešku.

Genijalan potez Nikole Jokića

Kako? Jokić je vidio da je Edvards oduševljen što je postigao poene i vidio je da je u autu i da slavi, tako da je brzo uzeo da izvede loptu i refleksno ga je "Ent" zakačio po ruci. Odmah je Jokić počeo da viče ka sudiji da zbog toga mora da se dosudi tehnička greška i brzo su ga poslušali. Kao i protiv Finiksa prije par nedjelja.

U pitanju je "odugovlačenje igre" (delay of game) koje se sve češće sankcioniše u NBA, tako da je Jokić dobio "besplatno" slobodno bacanje i razliku je ubrzo povećao na tri poena, da bi nervozni Edvards potom brzo dobio i drugu tehničku.

Nikola Jokić dao 56 poena Izvor: NBA

Isključen je sa utakmice u kojoj je bio najbolji igrač svog tima i Denver je tako krenuo ka pobjedi...