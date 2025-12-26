"To je naša mala svađa": Nikola Jokić morao da objasni koga proziva natpisom na majici

Nikola Jokić na konferenciju za medije došao sa majicom na kojoj proziva američki lanac brze hrane "Tako Bel".

Izvor: DNVR Sports/X/Printscreen

Nikola Jokić odigrao je prethodne noći nevjerovatan meč za Denver i vodio ga do pobjede poslije produžetka (142:138), a ono što je takođe privuklo pažnju je i majica u kojoj je došao na utakmicu.

Jokić je nosio džemper sa logotipom "Tako Bela", a ispod njega nalazila se i majica sa posebnim natpisom. Jokić je prozvao američki lanac brze hrane sa kojim "ima istoriju" još od 2014. godine, kada je reklama za njihov kesarito bila emitovana u trenutku kada ga je Denver draftovao. Zbog toga Jokić nikad nije otišao u "Tako Bel", a oni mu se ovih dana izvinjavaju putem reklama.

Nikola Jokic says “he’s got a little beef” with Taco Bellhttps://t.co/DKCQN5uP9U — Jake Shapiro, but festive (@Shapalicious)December 26, 2025



U njoj su takođe pozvali Jokića da im pruži drugu šansu i da proba njihov kesarito, međutim Jokić je nosio majicu na kojoj je pisalo: "I dalje neću da ga probam". Na konferenciji za medije upitan je šta mu je to značilo.

"Gdje sam nabavio majicu i kardigan? To je mala svađa koju imam sa Tako Belom. Ha-ha, šalim se", poručio je Jokić.

Šta je Jokić rekao o utakmici?

Istakao je da je bila luda utakmica tokom koje je njegova ekipa imala 10 i 15 poena razlike, pa je gubila u produžetku, pokazujući da je tim koji zna da igra kada je komplikovano.

"Imali smo teške poraze protiv? Ja ne verujem u rivalstvo, u te svađe neke, za mene je to kao bilo koja druga utakmica. Teško je igrati protiv njih, opasna su ekipa, takođe ni oni ne odustaju nikada. Imali smo priliku da riješimo meč u regularnom dijelu utakmice, ali sam srećan što smo uspjeli na kraju i ovako da dobijemo...", rekao je Jokić i dodao da je ovo za njega bio samo "dobar meč", ništa više od toga.

Nikola Jokić dao 56 poena Izvor: NBA

