Dominikana održala čas košarke Amerikancima!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Dominikanska Republika napravila je veliko iznenađenje i pobijedila reprezentaciju SAD u kvalifikacijama za Mundobasket.

Dominikanska Republika pobijedila SAD u košarci Izvor: Swen Pförtner / AFP / Profimedia

Iznenađenja u sportu su uvek moguća, dešavaju se i sada smo vidjeli još jedan dokaz toga - Dominikanska Republika pobijedila je Ameriku u košarci, u FIBA američkim kvalifikacijama za Mundobasket.

Zvuči nevjerovatno, ali je Dominikana upisala veliku pobedu i to na gostovanju - 87:79. Meč se igrao u dvorani u San Dijegu u kojoj se igraju mečevi Razvojne lige i tamo je viđeno veliko iznenađenje. Uostalom, kladionice su proglasile Amerikance za tolikog favorita da je kvota na njih bila 1.02, dok je kvota na Dominikanu bila 10.

U američkom timu bilo je nekoliko igrača sa NBA iskustvom i pedigreom poput Brendona Najta koji je bio najefikasniji (20, 3sk, 3as), Elfrida Pejtona (9, 6as), Džejmsa Vasjmana (9, 6as), svi oni su zakazali. Na drugoj strani najbolji su bili Hasel Perez (20, 10sk, 4as) i Anderson Mehija (14, 7sk).

Kako je meč izgledao i koliko su dominantni bili igrači Dominikane najbolje govori podatak da su sredinom treće dionice imali 19 poena prednosti (67:48). Amerikanci su do kraja uspjeli samo da ublaže poraz i spreče još veću bruku.

Tagovi

SAD Dominikanska Republika košarka Mundobasket 2027

