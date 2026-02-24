Selektor Dušan Alimpijević govorio je o reprezentaciji Turske i broju stranaca u tom nacionalnom timu.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije nalazi se pred najtežim zadatkom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Pred timom Dušana Alimpijevića naći će se ekipa Turske - vjerovatno tim sa najvećim brojem naturalizovanih igrača. Veliki broj košarkaša vuče korijene iz ove zemlje i na osnovu toga dobio je priliku da obuče dres nacionalnog tima. Ipak, nije riječ o jednom ili dvojici u ekipi, već o gotovo pola tima koji vodi Ergin Ataman.

"Da vam objasnim kakva je situacija tamo. Što se tiče stranica - oni imaju Šejna Lakina koji je naturalizovani igrač. Imaju Skotija Vilbekina koji je naturalizovan, a tu je i Tarik Biberović. Erdžan Osmani je prošle godine dobio to da mu je skinuta zvjezdica, ali on je još jedan naturalizovani igrač", objasnio je Alimpijević na konferenciji za štampu pred meč protiv reprezentacije Turske.

Pogledajte 01:04 Alimpijević o strancima Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

I Turska tu nije stala, u timu u kojem postoje dvojica košarkaša koji apsolutno nemaju dodirnih tačaka sa ovom ekipom pojavio se i treći. Pored Šejna Larkina i Skotija Vilbekina, tu je sada i američki košarkaš Malakaj Flin.

"Na sve to, oni su zbog određenih povreda doveli i Flina, koji je najdominantniji igrač u Evropi. To sve govori, vjerujem da će svi biti u sastavu na naredni meč", rekao je Alimpijević.

Vidi opis Turska ima petorku naturalizovanih igrača: Alimpijević o strancima u ekipi Ergina Atamana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Ko su sve stranci u reprezentaciji Turske?

Pored Šejna Larkina, rođenog u Ohaju, koji jako dugo igra za nacionalni tim Turske, postoji još nekoliko igrača koji nisu rođeni u ovoj zemlji. Na tom spisku naravno je i Skoti Vilbekin, pa sada i Malakaj Flin. Tu se još nalazi i Čedi Osman koji je rođen na Ohridu, potom Omer Jurtseven koji je rođen u Uzbekistanu.

Tu je i košarkaš iz Albanije Erdžan Osmani, ali i Kenan Sipahi iz Prištine. Još jedan košarkaš koji apsolutno ne pripada timu je i Nigerijac Adem Bona, koji neće biti dio tima s obzirom na to da je u NBA ligi. Ranije je spomenut i Tarik Biberović koji se nedavno priključio nacionalnom timu, nakon što je prethodno igrao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!