"Rugaju nam se ovi što ne vole košarku": Svetislav Pešić jedno ne može da oprosti poslije debakla

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Oglasio se doskorašnji selektor košarkaša Srbije Svetislav Pešić poslije debakla na Eurobasketu 2025.

Svetislav Pešić o debaklu Srbije na Eurobasketu Izvor: MN PRESS

Doskorašnji selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić i dalje je ljut zbog mnogobrojnih kritika koje je dobio tokom Eurobasketa 2025. Obično je tako kada se ne ostvari rezultat, i kada se "debelo podbaci", pa je bilo mnogo ružnih riječi na njegov račun, kao i na račun njegovih košarkaša.

O tome je iskusni trener pričao na "Međunarodnom sajmu knjiga" u Beogradu na kome je predstavio svoju autobiografsku knjigu "Moja igra, moj put", pa se obratio prisutnima o temi koja ga i dan-danas boli i ljuti.

"Mi smo ismijani i sada nam se rugaju ljudi koji ne vole košarku, samo je koriste za sopstvenu promociju ne gledajući iz nekog drugog ugla. Da dobiješ privilegiju, da, recimo, diskutuješ o košarci, a ne znaš da to iskoristiš da svoj sport guraš još naprijed sa svim kritikama i pohvalama. Vrijeđanje igračkog i trenerskog tima, to je degutantno", rekao je Pešić, prenosi "Sport Klub".

"Meni to ponekad zasmeta od ljudi do kojih mi je stalo. Ako mi Zeka (Žarko Zečević, prim. aut) nešto kaže, nije mi pravo, ali prihvatim... Oni drugi mi nisu važni", dodao je Pešić.

Ističući da pruža potpunu podršku novom selektoru Dušanu Alimpijeviću, izrazio je nadu da će "orlovi" otići u Los Anđeles 2028.

"Ima ljudi koji vole i vjeruju u srpsku reprezentaciju. I ja poznajem ovaj sport, a možda i više vjerujem od svih ostalih. Ali, mi nismo najtalentovaniji na svijetu sa šest i po miliona stanovnika. Ako to ne shvatimo, neće nas nigdje biti u ovom sportu. Moramo da pronađemo put da taj talenat koji imamo pretvorimo u kvalitet", dodao je legendarni "Kari".

Tagovi

Svetislav Pešić košarka Srbija Eurobasket 2025 orlovi

