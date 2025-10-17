logo
"Nikad te neće prihvatiti, nisu ni mene": Kusturica je Pešiću u lice rekao ono što niko drugi ne bi smio

Svetislav Pešić je govorio o svom susretu i razgovoru sa Emirom Kusturicom pred Eurobasket u Letoniji.

Svetislav Pešić o razgovoru sa Emirom Kusturicom

Doskorašnji selektor Srbije Svetislav Pešić otvorio je dušu za "Nedeljnik" o svim problemima koje je imao tokom Eurobasketa u Letoniji. Govorio je o mnogim temama, pa se dotakao čak i Emira Kusturice

Otkrio je da je tokom priprema za Eurobasket zamolio čuvenog režisera da održi predavanje košarkašima i da je na to ekipa sjajno reagovala. Nakon toga je i sam imao razgovor sa Kusturicom. Tada je čuo nešto o čemu ni sam nije razmišljao. 

"Ja sam u dobrim odnosima sa Emirom Kusturicom, znamo se iz mojih sarajevskih dana. Zamolio sam ga da odvoji vrijeme i da održi predavanje igračima. On je, naravno, došao, i razgovorao sa igračima oko sat i po. Igrači su bili oduševljeni. I on mi je tada rekao jednu stvar o kojoj nisam uopšte razmišljao, ali na kraju imao je pravo Rekao mi je: 'Peša - mene su u Sarajevu tako zvali - ti treba da znaš jednu stvar. Tebe Beograd nikad neće primiti, kao što ni mene nisu primili.'"

"Beogradski treneri nemaju empatiju"

Naglasio je iskusni stručnjak da kada je razmislio o tome što mu je rekao Kusturica, morao je da se složi sa tim. Naglasio je Pešić da beogradski treneri nemaju adekvatno ponašanje. 

"I kad pogledam, to je tačno. Svi beogradski takozvani treneri, dakle bivši, a ne sadašnji, oni nemaju nikakvu empatiju prema drugim trenerima. I ja sa tim nemam nikakvih problema. Živim lijepo u Minhenu, kad odem tamo mi je najbolji. Odem u Pirot, tamo mi je još bolje. Znam da beogradska košarkaška čaršija mene ne voli zato što ja njima ne dajem priliku da budu sa mnom", naglasio je Pešić. 

