Nekad najveći talenat SAD divljao pred Nikolom Jokićem, unosio mu se u lice (VIDEO)

Nikola Jokić je najbolji košarkaš na svijetu, mada video od prije 11 godina to nije nagovještavao. Tada je u prvom planu bio Karl Entoni Tauns, koji je sada "redovna mušterija" Srbina, rođenog u Somboru.

Srpski košarkaš Nikola Jokić (30) je najbolji NBA igrač - u novoj sezoni, ali i mnogo prethodnih. Nedavni video koji se pojavio ne bi mogao da posvjedoči o blistavoj budućnosti bivšeg košarkaša Mege, pošto je na njemu glavni akter Karl Entoni Tauns koji hladnokrvno zakucava preko Nikole Jokića.

Nikola Jokić se prije 11 godina našao na smotri mladih košarkaša u Sjedinjenim Američkim Državama. Preciznije, kao predstavnik Mege, došao je na "Nike Hoop Summit", na kojem mladi igrači pokazuju talenat i pokušavaju da privuku pažnju. Tako je u centar događanja stigao Karl Entoni Tauns koji je 2015. izabran i kao prvi pik na NBA draftu, iste one godine kad je Nikola Jokić tek u drugoj rundi pronašao klub.

Međutim, njihove uloge su se u proteklih 11 godina promijenile, sada se mnogo više priča o Srbinu iz Sombora koji redovno ruši NBA rekorde, nego o reprezentativcu Dominikanske Republike. Tauns pravda ulogu jednog od najboljih u generaciji, pošto prosječno bilježi 22,6 poena, 11,7, dok je uspjeh Nikole Jokića dostigao nevjerovatne veličine. Reprezentativac Srbije ubacuje skoro 30 poena po utakmici, hvata 12,4 lopti i dijeli 11,1 asistenciju po susretu, a uz to bilježi i 1,4 ukradenu loptu za 35 minuta na terenu.

Tako smo od videa na kojem Karl Entoni Tauns pokazuje svi svoju dominaciju, stigli do situacije da je momak preko kojeg je zakucao u ovom meču, zapravo, Nikola Jokić - najbolji košarkaš planete. Košarkaš iz Sombora s osmijehom je prihvatio potez rivala i čini se da se nije mnogo uzrujao, dok je Tauns s velikim zadovoljstvom proslavljao potez. Naravno, nakon ovakvog zakucavanja vjerovatno je malo ko smatrao da će Jokić stajati rame uz rame da legendama najjače lige na svijetu.

U istoj utakmici Jokić je postigao pet poena, ali i sedam skokova, dok je na terenu proveo nešto manje od 16 minuta. Tauns je igrao 17 minuta i susret je završio sa sedam poena i osam skokova.

Šta je Tauns pričao o Nikoli Jokiću?

Prije otprilike dvije godine Karl Enroni Tauns govorio je o Nikoli Jokiću, tom prilikom morao je da prizna da je Srbin zaista talentovan igrač. "Jokić je supertalentovan i nevjerovatno je šta radi sa loptom, koliko uključuje saigrače u igru. Ranije sam uvijek pričao da je najteže čuvati Marka Gasola jer on toliko čini svoje saigrače boljim. Kada ne postiže poene on utiče na utakmicu, tako da kada ne postiže poene utiče na sve i onda morate da brinete o svemu. Morate da ga čuvate da ne postiže poene, morate da ga čuvate, da pazite da ne stvara prilike za saigrače", rekao je popularni KAT uporedivši Jokića sa Markom Gasolom.

Zapravo, Tauns se prisjetio da Jokića poznaje još iz 2014, baš sa meča u kojem je zakucao preko Srbina: "Jokić je veoma talentovan, a ja ga znam od srednje škole sa "Najki hup" samita. Poštujem ga, on takođe poštuje mene. Denver je napravio tim oko njega i jako je teško čuvati ga jer on može da uradi mnogo stvari. Pogotovo oko obruča. Nisam to shvatao do ove plejof serije, ali on ima 130 kilograma! Veliki je! Ja sam lakši i nisam do sada shvatao koliko je jak. On ima tu srpsku snagu", zaključio je Karl Entoni Tauns.

