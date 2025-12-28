Odlična partija Jokića u porazu Denvera: Pao još jedan rekord

Vrhunska partija Nikole Jokića koji je opet ispisao istoriju NBA lige.

Nikola Jokić ispisao je prethodne noći istoriju NBA lige. Ponovo. Ovoga puta to se dogodilo u porazu Denvera od Orlanda (127:126) u uzbudljivoj penal-završnici, kada je Džamal Marej promašio "fejdavej" za pobjedu. Prethodno je Jokić na 12 sekundi do kraja doveo svoju ekipu do vođstva sa slobodnih bacanja, potom je Bejn sa dva pogođena preokrenuo, ispostavilo se i postavio konačan rezultat na semaforu.

NIkola Jokić se pak ne može kriviti za poraz, zabilježio je 16. tripl-dabl u sezoni sa 34 poena, 21 skokom i 12 asistencija, interesantno bez šutnute trojke na ovom susretu, što mu se rijetko kada događa.

Ova statistika znači i da je Nikola Jokić postao prvi u istoriji NBA lige koji je u samo tri utakmice zabilježio više od 110 poena, više od 40 skokova i više od 40 asistencija. Sve to uspio je prethodno i dominacijom protiv Minesote (56 poena, 16 skokova i 15 asistencija), odnosno protiv Dalasa (29 poena, sedam skokova i 14 asistencija).

I ovoga puta to nije bilo dovoljno za pobjedu, što nije iznenađenje kada vidimo koliko je Denver hendikepiran neigranjem trojice startera (Braun, Gordon i Džonson). Solidan doprinos dali su Džamal Marej sa 24 poena, Tim Hardavej sa 20, Pejton Votson sa 15 i Spenser Džouns sa 14 - ali to znači da na klupi nisu ostali poeni. Preciznije, samo je još Džulijan Strouter bio dvocifren sa 13, a cijela klupa dala je 19 poena.

Što se tiče Orlanda, njega je Orlando Blek vodio do pobjede sa čak 38 poena, gdje je prednost napravio sa čak sedam pogođenih trojki, od ukupno deset svog tima.

NBA rezultati 28. decembar: