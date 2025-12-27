logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikola Jokić se ošišao u svlačionici poslije utakmice

Nikola Jokić se ošišao u svlačionici poslije utakmice

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Srpski košarkaš Nikola Jokić ima pretrpan raspored i nije bilo drugog termina za šišanje jer ga čeka desetak dana i sedam mečeva na gostovanjima.

Nikola Jokić se ošišao u svlačionici poslije utakmice Izvor: X/Denver Nuggets

Najbolji košarkaš na planeti Nikola Jokić odigrao je meč za pamćenje 25. decembra, a o njegovih 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija godinama će se pričati u NBA ligi. Samo nekoliko minuta nakon završetka utakmice koja je igrana dok se u SAD slavio Božić, Nikola Jokić se na konferenciji za medije pojavio sa drugačijom frizurom.

Bilo je očigledno da se srpski košarkaš ošišao u svlačionici, dok su njegovi saigrači davali izjave i iznosili svoje utiske nakon pobjede nad Minesotom (142:138) u jednom od derbija Zapadne konferencije. Potvrda toga da se ošišao između utakmice i konferencije stigla je i od samog Nikole Jokića, čiji se odgovor našao na zvaničnim nalozima Denvera.

"Dakle, da li si se šišao nakon utakmice prethodne noći?", glasilo je pitanje, a srpski centar nije želo da okoliša. "Da", odgovorio je Nikola Jokić i nasmijan ušao u avion koji igrače Denvera vodi na turneju po SAD. Pogledajte taj trenutak:

Tokom narednih desetak dana ekipa Denver Nagetsa će sve svoje mečeve igrati na gostujućem terenu i to na Istoku SAD, protiv timova koji ne pripadaju istoj konferenciji. Serija teških gostovanja počinje na Floridi gdje će rivali biti Orlando, pa Majami, a zatim će Denver Nagetsi odmjeriti snage još i sa Torontom, Klivlendom, Bruklinom, Filadelfijom i Bostonom.

Pošto je naredni meč u Denveru zakazan tek za 10. januar, kada će im gostovati Atlanta, jasno je da Nikola Jokić nije imao kad da se ošiša. Bilo je mnogo lakše da to uradi u svlačionici nakon velike pobjede protiv Minesote nego da traži novog frizera na istočnoj obali ili da desetak dana čeka na povratka kući.

Tagovi

Nikola Jokić košarka NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC