Nikola Jokić se ošišao u svlačionici poslije utakmice

Srpski košarkaš Nikola Jokić ima pretrpan raspored i nije bilo drugog termina za šišanje jer ga čeka desetak dana i sedam mečeva na gostovanjima.

Izvor: X/Denver Nuggets

Najbolji košarkaš na planeti Nikola Jokić odigrao je meč za pamćenje 25. decembra, a o njegovih 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija godinama će se pričati u NBA ligi. Samo nekoliko minuta nakon završetka utakmice koja je igrana dok se u SAD slavio Božić, Nikola Jokić se na konferenciji za medije pojavio sa drugačijom frizurom.

Bilo je očigledno da se srpski košarkaš ošišao u svlačionici, dok su njegovi saigrači davali izjave i iznosili svoje utiske nakon pobjede nad Minesotom (142:138) u jednom od derbija Zapadne konferencije. Potvrda toga da se ošišao između utakmice i konferencije stigla je i od samog Nikole Jokića, čiji se odgovor našao na zvaničnim nalozima Denvera.

"Dakle, da li si se šišao nakon utakmice prethodne noći?", glasilo je pitanje, a srpski centar nije želo da okoliša. "Da", odgovorio je Nikola Jokić i nasmijan ušao u avion koji igrače Denvera vodi na turneju po SAD. Pogledajte taj trenutak:

Tokom narednih desetak dana ekipa Denver Nagetsa će sve svoje mečeve igrati na gostujućem terenu i to na Istoku SAD, protiv timova koji ne pripadaju istoj konferenciji. Serija teških gostovanja počinje na Floridi gdje će rivali biti Orlando, pa Majami, a zatim će Denver Nagetsi odmjeriti snage još i sa Torontom, Klivlendom, Bruklinom, Filadelfijom i Bostonom.

Pošto je naredni meč u Denveru zakazan tek za 10. januar, kada će im gostovati Atlanta, jasno je da Nikola Jokić nije imao kad da se ošiša. Bilo je mnogo lakše da to uradi u svlačionici nakon velike pobjede protiv Minesote nego da traži novog frizera na istočnoj obali ili da desetak dana čeka na povratka kući.