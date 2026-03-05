Ponovo nije bilo minuta za Bogdanovića: Klipersi bez kapitena Srbije razbili Indijanu

Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović ponovo je ostao bez minuta za Los Anđeles Kliperse

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović ponovo nije dobio priliku da zaigra za Los Anđeles Kliperse. Umjesto toga, njegov tim pobijedio je Indijanu 130:107 na domaćem terenu i poslije tri vezana poraza napokon započeo niz - poslije pobjede nad Nju Orleansom.

Može se reći da je pitanje pobjednika odlučeno još u prvoj četvrtini pošto je domaćin ubacio 42 poena, dok je Indijana ostala na 25. Ujednačena borba se vodila do četvrtog minuta, a onda je Kavai Lenard dodao gas i Klipersi su se našli na 19:15. Ubrzo je uslijedila serija domaćina od 14:0 (36:19) i razlika je uspješno začuvana do kraja susreta.

Indijana jeste pokazala nešto bolju igru u drugoj dionici, a posebno u posljednjoj, ali to nije bilo dovoljno da bi se režirao bilo kakav preokret. Posebno jer su gosti ostalo bez centra Ivice Zupca koji nije imao priliku da se Klipersima osveti za neočekivani trejd u zimskom prelaznom roku.

Najbolji u timu domaćina bio je Lenard sa 29 poena i osam skokova, a pratio ga je Benedikt Maturin sa 23 i osam skokova - svi su bili u odbrani. Na drugoj strani Paskal Siakam je ubacio 29 poena za 30 minuta, imao je i pet skokova i jednu asistenciju.

