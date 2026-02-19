logo
Trener Klipersa opet odbio da kaže istinu o Bogdanu Bogdanoviću

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Tajron Lu ostao je zakopčan o statusu Bogdana Bogdanovića.

Trener Klipersa ne želi da priča o statusu Bogdana Bogdanovića Izvor: Law Murray/X/Printscreen

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović odigrao je svega 12 minuta u posljednjih 10 utakmica za Los Anđeles Kliperse. Imao je dosta problema sa povredama, a kada se oporavioTajron Lu ga je preselio na klupu. Sve glasnije se priča o njegovom odlasku, a iz riječi trenera se može nagovjestiti da ne računa na njega.

Da li će Bogdan ponovo zaigrati za Kliperse? Lu je govoreći o njegovom statusu ostao zakopčan i istakao da ga cijeni kao igrača i čovjeka, ali...

"Dobro je imati ga tu. Dobro je imati njegove vibracije i to šta je on kao igrač, kao osoba. Dobro je što je opet blizu tima", rekao je Tajron Lu na treningu Klipersa i vidjelo se da mu nije nimalo svejedno što je morao da odgovara na ovo pitanje.

Navodno postoji šansa da bude u rotaciji, ali ovo izgleda kao još jedna u nizu izjava trenera Klipersa kojom ništa nije rekao.

"Mora da nastavi da radi. Rekao sam mu da kada bude njegovo vrijeme reći ću mu. Samo ću ga baciti u igru. Ako budemo imali prilike on će to znati, ali sada hajde da vidimo kakva je rotacija i da on ostane spreman", rekao je Lu.

Bogdanović ima ugovor do kraja sezone i zaradiće 16.000.000 dolara, postoji opcija produženja ugovora na još jednu godinu, ali to je za sada malo vjerovatno. Tako bi Bogdan na ljeto mogao da pronađe novu košarkašku sredinu, a cilj je da u NBA ostane makar 10 sezona i izbori penziju koja donosi velike benefite.

Već su uveliko počele spekulacije o njegovom povratku u Evropu, a među prvima se spominju njegovi bivši klubovi Partizan i Fenerbahče.

Bogdan Bogdanović LA Klipers NBA liga

